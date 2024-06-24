«Серце просить» віддати гроші Кличку. Хто фінансує партію «Удар»?

Серед щедрих благодійниць – очевидно, бухгалтерка, яка пов'язана з компанією, що отримала від столиці замовлень на 0,7 млрд грн

У 2023 році фонду партії «Удар» Віталія Кличка пожертвували понад півтора мільйона гривень. Серед донорів виявились досить цікаві люди.

Зокрема донорка зі ймовірним зв’язком із товариством, з яким комунальне підприємство Київради уклало договорів на майже 717 млн грн. Серед жертводавців є адвокати із фірми колишнього президента фан-клубу Кличків, які у 2022–2024 роках задонатили «Удару» майже 4 млн грн. Також фінансову підтримку надавали партійці з регіонів та представники волонтерського штабу «Українська команда».

Оскільки фінансові пожертви робили різні люди, свою мотивацію вони теж пояснюють по-різному: від «поклику серця» до пропозиції зробити це на обласному зібранні парторганізації.

То хто ж і чому фінансово підтримував партію столичного мера у минулому році – далі у матеріалі «Чесно».

«Ніхто не просив – серце просить»

На цьому колажі – Ростислав Сачок, Альона Мостіпанська та Володимир Владимиров. Вони працюють у юридичній компанії «Алєксєєв, Боярчуков та партнери».

А у 2022–2024 роках ці люди задонатили майже 4 млн грн до фонду партії «Удар».

Компанію у 2005 році заснували Сергій Алєксєєв та Сергій Боярчуков.

Перший у 2014 році залишив компанію: став депутатом Верховної Ради. Керувати фірмою залишився Боярчуков.

Зліва направо: Сергій Алєксєєв та Сергій Боярчуков фото: Facebook

У Верховній Раді VIII скликання Алєксєєв був нардепом від «Блоку Петра Порошенка», а до IX скликання пройшов уже від «Європейської солідарності». Водночас він близький і до мера Києва Віталія Кличка. Зокрема ще у 2016 році Алєксєєв називав себе президентом фан-клубу братів Кличків.

Сергій Алєксєєв із братами Кличками, 2016 рік фото: Facebook

Питання про донати для партії «Удар» були спрямовані Альони Мостіпанської, Ростислава Сачка та Володимира Владимирова. За словами жертводавців, внести гроші було їхнім рішенням, а Сергій Алєксєєв не має до цього стосунку.

«Сергій Олегович був давним-давно (у компанії). Станом на сьогодні у нього немає права займатись діяльністю: він тільки народний депутат. Тому сказати, що ми з ним навіть пересікались, – ні», – відповів Владимиров у коментарі «Чесно».

Проте дотичність Кличка до компанії можна простежити і в іншому. Прізвища Боярчукова та Алєксєєва у 2021 році фігурували у розслідуванні «Слідство.Інфо». Все тому, що товариство Сергія Боярчукова «Альтернатива» допомагало Кличку-молодшому викупити столітній будинок у центрі Києва.

Сачок, Мостіпанська та Владимиров – не єдині з фірми «Алєксєєв, Боярчуков та партнери», хто платив «Удару». У розділі «Команда» на сайті компанії немає відомостей про ще одну донорку Інну Джаловян. Проте про її роботу там свідчить Повний реєстр адвокатів, а також взаємні лайки донорів у соцмережах. Крім того, саме Джаловян представляла інтереси Кличка-молодшого у справі з його колишньою коханою Хайден Панетьєрі.

Інна Джаловян фото: Facebook

У розмові з «Чесно» Джаловян говорити про свій внесок на підтримку «Удару» відмовилася. Ростислав Сачок виявився більш говірким. Навіть діалог із авторкою тексту розпочав нібито жартуючи: сказав, що Кличко – його кумир у боксі і «є хорошим менеджером міста» та «героєм України».

– І через це ви вирішили задонатити партії?

– Партія розвивається, щось робить, мер щось робить, Київ розцвітає – це ж круто.

– А чому до фонду партії донатили ваші колеги Альона Мостіпанська, Інна Джаловян та Володимир Владимиров?

– Вони, напевно, також люблять цей вид спорту.

– А чому тоді не дати гроші на розвиток боксу? Чому для партії?

– Бо партія робить багато добрих речей для міста Києва. А це місце, в якому ми проживаємо, працюємо, дихаємо.

Згодом Сачок сказав, що жартує і що законодавством не заборонено донатити на розвиток політичних партій.

– Це наше рішення. Ми багато донатили на ЗСУ, багато донатили для дітей, ми в принципі донатимо на ті речі, які нам подобаються. Ніхто не просив (внести гроші) – серце просить.

Адвокати донатили партії не лише у 2023 році. У 2021 році Джаловян та Владимиров внесли 2,891 млн грн, а у 2022-му – 2,12 млн грн. Владимиров, Сачок і Мостіпанська у 2023 році разом задонатили вже 1,364 млн грн, а у першому кварталі 2024 року понад 0,5 млн внесли Владимиров та Мостіпанська.

Зв’язок із будівельною фірмою

У липні 2023 року 150 тис. грн для партії вирішує задонатити Мирослава Лебідь. Це людина, про яку нічого не знає Google, але дещо знають українські реєстри.

Наприклад, що людина з такими самими прізвищем, ім’ям та по батькові – підписантка у товаристві «Група компаній «Форс». З’ясувати в самої Лебідь, чи саме вона робила пожертву на партію, не вдалося: вона не захотіла говорити, бо не знає, хто така авторка даного тексту. Зустрітися вживу вона також не захотіла. Проте є підстави робити припущення, що це саме вона.

Співвласником «Групи компаній «Форс» є Станіслав Горбачевський. Журнал Forbes знає про два його бізнеси – перекладацьке бюро Task Force та перевізницький бізнес Drive Force. Проте YouControl знає і про бізнес будівельний.

У 2023 році пов’язане із Горбачевським будівельне товариство доволі успішно вигравало торги щодо відновлення будівель у Києві, які постраждали від російських ракет. Замовник послуг – комунальне підприємство, яким за вертикаллю опікується заступник мера Кличка та депутат Київради від «Удару» Вячеслав Непоп.

Також Станіслав Горбачевський у липні 2020 року вітав Віталія Кличка з Днем народження.

Тепер детальніше. Горбачевському наполовину належить ТОВ «Будівельна компанія «Аскон». З цим товариством у 2023 році комунальне підприємство Київради «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало сім договорів щодо будівельних робіт на загальну суму майже 717 млн грн.

Чотири договори стосуються відновлення будівель, які постраждали від російських дій (дані – сайт Prozorro). Про те, що «Аскон» відновлює будинки, у які влучили ракети, йдеться й у них на сайті.

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» підпорядковане Департаменту будівництва та житлового забезпечення. Його роботу координує заступник мера Києва Вячеслав Непоп. У Київраді Непоп – депутат від партії «Удар».

З цікавого: «Аскон» – фігурант кримінальних проваджень. Із ним та з «Компанією командор» «Житлоінвестбуд-УКБ» уклало договори щодо аварійно-відновлювальних робіт у будинках по вул. Соломії Крушельницької, 3 а та вул. Чорнобильській, 9 а, які постраждали через бойові дії. За версією слідства, товариства використали дешевші матеріали, ніж ті, які вказані у проєкті.

Будівельна компанія «Аскон» фігурує і у журналістському розслідуванні. «Наші гроші» дослідили закупівлю за жовтень 2023 року. Тоді товариство виграло тендер на 522 млн грн на завершення реконструкції 22-поверхового житлового будинку на бульварі Кольцова, 24 а, у Святошинському районі Києва.

У матеріалі зазначили, що ціни на деякі будматеріали для реконструкції загалом перевищують ринкові на 4 млн грн.

З Мирославою Лебідь поговорити не вдалось, проте питання щодо її донату було адресоване Станіславу Горбачевському. Питали, чи пов’язаний її внесок із тим, що з «Асконом» укладають договори з відбудови. Він зазначив, що співпрацював з Лебідь лише у 2019 році.

– Вона працювала у нас бухгалтером. Багато років тому.

– А зараз не працює? Вона вказана підписанткою у «Групі компаній «Форс».

– Ми дійсно її вписували в статут для зручності, щоб вона підписувала документи. Але вона працювала ще в доковідні часи. П’ять років я вже не знаю, де вона, що вона.

Крім 2023 року, Мирослава Лебідь донатила партії і у 2021 році. Тоді поділилася понад мільйоном гривень. Якщо донат зробила саме підписантка «Аскону», виникає питання, звідки такі гроші у бухгалтерки. Якщо ж цю суму внесла її повна тезка, то реєстри нічого не знають про її дотичність до бізнесу, що викликає сумнів, що вона теж спроможна віддати таку суму.

«Ударна» команда

Крім адвокатів та Лебідь, у 2023 році до фонду «Удару» задонатили ще 20 людей. Донатори з різних областей, але чомусь вирішили, що мають заплатити партії, саме у грудні 2023 року (лише один внесок був у травні). Разом вони внесли 133 тис. грн.

Попри різну територіальну приналежність, більшість донорів пов’язані з «Ударом» та волонтерським штабом «Української команди», логотип якої має таку саму стилізовану літеру «К», що і партія Кличка.

Фото: скріншоти з сайту «Української команди» та партії «Удар»

Судячи із сайту, штаб створили у 2022 році. І при ньому діє однойменний благодійний фонд, де почесний президент – нардеп VII скликання від «Удару» Артур Палатний. Це вказує на зв’язок «Української команди» та «Удару».

Рух «Чесно» вже писав, як партії використовують благодійні організації задля піару, що до повномасштабного вторгнення вважалося порушенням.

скріншот із сайту волонтерського штабу «Української команди»

При аналізі «ударівських» донорів ми побачили, що дехто з них волонтерить у регіональних штабах «Української команди» або ж очолює місцеві організації «Удару».

Наприклад, Віктор Маланчук у дописі у Facebook називає себе членом волонтерського штабу на Вінниччині – у Бершадській ОТГ. Руху «Чесно» він зазначив, що внесок робив добровільно і ніхто з ним щодо цього не комунікував. У 2020 році Маланчук невдало балотувався на посаду голови Бершадської міськради від партії «Наш край». Зазначимо, у червні 2024 року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив проросійську партію «Наш край». У СБУ повідомили, що представники партії зокрема поширювали антиукраїнську пропаганду, закликали до насильницького повалення конституційного ладу, а деякі із функціонерів – перейшли на бік ворога і підтримали російську військову агресію.

Натомість Віталій Жеганський очолює дніпропетровську обласну організацію партії «Удар». Проте у 2020 році балотувався в мери Дніпра від партії «Голос». Він розповів, що питання внеску порушували на обласній нараді щодо діяльності партійної організації «Удару»: «Піднімалось питання стосовно внесків у партійну діяльність і хто може яку суму, то таку і внесіть. За рік у мене не було більше внесків, тому я просто зробив внесок одним платежем».

Натомість у партії «Удар» на письмовий запит відповіли, що на рахунок членські внески не надходили. «Станом на 18 червня 2024 року Політичною радою Політичної партії «Удар» Віталія Кличка» не встановлений розмір і порядок сплати членських внесків членів Партії, відтак членські внески не справляються», – йдеться у письмовій відповіді для «Чесно».

Нагадаємо, партія «Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка» («Удар») була створена у квітні 2010 року. Тоді її перейменували з маловідомої партії «Нова країна», а головою обрали Віталія Кличка. Мером Києва Кличко став у 2014 році.

Ярослава Нікітюк, рух «Чесно»