Після брифінгу Луценка адвокат Савченко засумнівався в неупередженості експертиз



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Андрій Левковець

Захисник Савченко назвав брифінг генпрокурора дивним

Судячи зі слів генерального прокурора, завершена стадія досудового розслідування, і зараз має відбуватися етап ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, але нам офіційно про це не повідомляли. Про це у коментарі «Зіку» розказав адвокат надії Савченко Андрій Левковець.

«Весь брифінг дещо дивним. Найперша річ, яка здивувала, - це те, що на прес-конференції людей, які начебто мають відношення до досудового розслідування, робить людина, яка є керівником експертної установи. Експертна установа має бути неупередженою і виконувати ті дослідження, які просять обидві сторони у провадженні», - зазначив він.

Тобто, за словами Левковця, вже виникає питання до неупередженості тих експертиз, які робилися в кримінальному провадженні.

«Частина того, що сказав генпрокурор, - це суто політика: про Червону армію, про невдоволення під час війни - це маніпулювання тим становищем, яке сама влада зараз і створює», - додав він.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі Савченко і Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

25 червня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Рубану, підозрюваному у підготовці терактів, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Також 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави Надії Савченко. Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

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