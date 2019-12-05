Після нічних заморозків в Україні сьогодні очікується «плюсова» температура



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У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла

Середня температура у четвер вдень - 0-5° тепла

В Україні у четвер, 5 грудня, невеликий сніг ймовірний лише у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 грудня без опадів, лише у східних, вночі також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.