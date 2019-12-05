  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Після нічних заморозків в Україні сьогодні очікується «плюсова» температура

    • Розсилка
    У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі 0-2&deg; морозу, вдень 2-4&deg; тепла - Після нічних заморозків в Україні сьогодні очікується «плюсова» температура
    У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла

    Середня температура у четвер вдень - 0-5° тепла

    В Україні у четвер, 5 грудня, невеликий сніг ймовірний лише у східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «5 грудня без опадів, лише у східних, вночі також у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями невеликий сніг. На дорогах країни, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, Карпатах до 12° морозу, у північних, Волинській, Рівненській областях 0-5° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла, у східних областях 1-3° морозу», - зазначається у повідомленні.

    1_38

    У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ