Після обшуків одіозні судді Окружного адмінсуду Києва побігли за захистом до Венедіктової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Окружному адміністративному суді міста Києва 17 липня проводилися слідчо-оперативні заходи

Служителі Феміди, що втрапили у скандал, заявили про тиск і втручання у свою діяльність

Троє суддів Окружного адміністративного суду Києва Євгеній Аблов, Руслан Арсірій і Богдан Санін поскаржилися Вищій раді правосуддя і генпрокурору Ірині Венедіктовій на тиск та втручання в діяльність щодо здійснення правосуддя

Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані сайту Вищої ради правосуддя.

Суддя Аблов заявив, що 17 липня відбувся обшук в його службовому кабінеті на підставі ухвали Ленінського райсуду Кіровограда від 16 липня і за клопотанням заступника генпрокурора. Того ж дня він отримав підозру за аналогічних обставин, що і в серпні 2019 року.

Суддя Євгеній Аблов. Фото з відкритих джерел

«На мою думку, зазначена підозра… порушує моє конституційне право на оскарження необґрунтованого повідомлення про підозру та свідчить про тиск на мене, як на суддю, та чергове тривале розслідування кримінального провадження з метою ухвалення мною рішень на користь суб’єкта владних повноважень», - вважає суддя.

(для ознайомлення натисніть на зображення)

Він пояснив, що наразі розглядає 21 провадження за позовом колишніх прокурорів до Офісу генпрокурора з метою поновлення на займаних посадах.

«Вважаю, що дії заступника генпрокурора мають на меті здійснення протиправного тиску на суд задля досягнення для себе позитивного результату у конкретних справах», - наголосив суддя Аблов.

Суддя Руслан Арсірій. Фото з відкритих джерел

Суддя Руслан Арсірій поскаржився на дії Національного антикорупційного бюро, співробітники якого проводили обшуки у його службовому кабінеті 17 липня.

(для ознайомлення натисніть на зображення)

«З усіх можливих заходів, визначених процесуальним законодавством, правоохоронними органами було обрано саме такий, який наймасштабніше паралізує роботу судді та викличе найбільший суспільний розголос, спрямовану на безпідставну дискредитацію, адже ніяких «слідів» злочину знайдено не було і не могло бути», - переконаний служитель Феміди.

Суддя Богдан Санін заявив, що у провадженні Окружного адмінсуду Києва знаходиться значна кількість адміністративних справ, в яких відповідачами є НАБУ, Офіс генпрокурора, СБУ, Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

Суддя Богдан Санін. Фото з відкритих джерел

Тому за обшуками 17 липня, вважає суддя, лежить виключна зацікавленість правоохоронців у залякування суддів Окружного адмінсуду Києва. І додав: у діях правоохоронних органів є склад злочину за ч. 1 ст. 109 ККУ («Повалення конституційного ладу або захоплення державної влади»).

(для ознайомлення натисніть на зображення)

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.