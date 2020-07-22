НАЗК виявило корупцію в діях «слуги народу» Холодова



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Журналісти викрили народного депутата Андрія Холодова на зв’язку з тютюновим бізнесом

У НАЗК встановили, що депутат Холодов діяв в умовах «реального конфлікту інтересів»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) встановило у діях народного депутата з фракції «Слуга народу» Андрія Холодова адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, про що був складений та направлений до суду відповідний протокол. Холодов це називає «політичиним тиском».

У НАЗК встановили, що депутат Холодов діяв в умовах «реального конфлікту інтересів», коли відправив офіційне депутатське звернення до директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника з вимогою надати інформацію про результати досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких може фігурувати сам.

В агентстві зазначають, що такими діями депутат порушив статтю 28 Закону України «Про запобігання корупції», за що передбачена адміністративна відповідальність. Про це йдеться у протоколі від 7 липня, складеному на Андрія Холодова, який НАЗК надало у відповідь на запит журналістів «Схем» ( проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Цьому передувало розслідування «Схем», у якому журналісти викрили народного депутата на зв’язку з тютюновим бізнесом, що могло свідчити про лобіювання депутатом інтересів бізнесу, до якого мала стосунок його родина, а саме – так званої «тютюнової правки» №8 до закону №1049. Після публікації матеріалу та звернень депутатів НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем.

«Холодов А.І., будучи народним депутатом, 07.05.2020 вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів, а саме: реалізовуючи повноваження народного депутата України, звернувся у власних інтересах (...) до Ситника А.С., директора Національного антикорупційного бюро України, з депутатським зверненням», – йдеться в протоколі про адміністративне порушення, який був складений щодо народного депутата Андрія Холодова 9 липня цього року.

За даними Нацагентства, Андрій Холодов просив директора НАБУ надати йому інформацію про стан та результати всіх досудових розслідувань, які стосуються так званої «тютюнової правки»,яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками, до закону №1049.

У НАЗК вказують на суперечність між приватним інтересом і службовими повноваженнями депутата Холодова: «Народний депутат не повинен використовувати депутатський мандат в особистих, зокрема, корисливих цілях. (...) депутатське звернення може стосуватися виключно питань, пов’язаних із депутатською діяльністю – наголошують у Нацагентстві, посилаючись на закон «Про статус народного депутата».

«Зазначеними діями Холодов А.І. вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 статті 172-7 Кодексу Про адміністративні правопорушення, а саме: вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів», йдеться у складеному протоколі НАЗК.

Ця стаття передбачає накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У липні в Нацагентстві повідомили, що адмінпротокол стосовно народного депутата направлений до суду.

Сам Андрій Холодов у поясненнях НАЗК зазначив наступне: «Я виконував обов'язки народного депутата України, а моя зацікавленість полягала лише в тому, щоб НАБУ належним чином виконувало свої зобов'язання перед народом України. Отже, обвинувачення мене у конфлікті інтересів є надуманими та необгрунтованими. Вважаю це політичним тиском».

Окремо, у грудні 2019 року, НАЗК включило Холодова в моніторинг, щоб визначити чи діяв депутат від «Слуги народу» в умовах реального конфлікту інтересів, коли лобіював законодавче нововведення – так звану «тютюнову» правку. Проте, як повідомило НАЗК «Схеми», у цьому випадку «неможливо однозначно встановити наявність реального конфлікту інтересів».

У розслідуванні «Схеми» довели, що народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов таки пов’язаний із тютюновим бізнесом, а отже, коли він лобіював у Верховній Раді так звану «тютюрнову правку» до закону №1049, яка мала збільшити заробітки для роздрібних торговців цигарками, він вірогідно відстоював свої інтереси.

Холодов публічно продовжує заперечувати, що має якісь інтереси у торгівлі цигарками. Утім, «Схемам» вдалося знайти документальні підтвердження цього зв’язку.

«Родина депутата Холодова має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок – від оптової закупівлі у виробників (через фірму «Сіті Трейдінг Компані»), розповсюдження цих партій у кіоски (власник кіосків – «Київ Маркет Солюшн»), і роздрібного продажу в цих кіосках через дві фірми («Віктрум» та «Інтертабако»)», – йшлося в матеріалі «Схем».

Пізніше в коментарі журналістам депутат повідомив, що кіпрська компанія REINEWEG LTD, на яку заведена мережа столичних кіосків, була продана «іншому власнику» ще в 2018-му, втім, на прямі запитання, кому він продав цей бізнес, Холодов не відповідає.

«Цей бізнес ретельно замаскований за підставними власниками та неіснуючими адресами реєстрації цих фірм, і зрештою виведений на Кіпр. З 2018 року родина Холодова справді переоформила бізнес на іншого засновника, номінального», – зазначали у розслідуванні журналісти.

Після публікації матеріалу «Схем» Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання владою або службовим становищем. Таким чином Андрій Холодов став першим депутатом парламенту 9-го скликання, щодо якого за результатами журналістського розслідування правоохоронці порушили справу.

13 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №1049 без резонансної «тютюнової правки», просуванням якої займався Холодов і через яку весь закон раніше ветував президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 279 депутатів.

Протягом більше ніж пів року оцінку несправжнім чекам у тютюнових кіосках, пов’язаних зі «слугою народу» Холодовим, не можуть дати податківці.