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    Політика

    Екснардепа під час виступу прем'єра зацікавило, чи Гончарук космонавт (відео)

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    Під час виступу Гончарука біля мікрофону, Бродський перебив главу уряду викриком &laquo;Олексій, ви космонавт?&raquo; - Екснардепа під час виступу прем'єра зацікавило, чи Гончарук космонавт (відео)
    Під час виступу Гончарука біля мікрофону, Бродський перебив главу уряду викриком «Олексій, ви космонавт?»
    Скріншот з відео

    Глава уряду не звернув увагу на репліку Бродського та продовжив свій виступ

    Народний депутат Верховної Ради III скликання Михайло Бродський перебив виступ прем’єрміністра України Олексія Гончарука.

    Інцидент стався у п’ятницю ввечері під час прямого ефіру токшоу «Свобода слова Савіка Шустера».

    Під час виступу Гончарука біля мікрофону, Бродський перебив главу уряду викриком «Олексій, ви космонавт?».

    Натомість прем’єр не звернув увагу на репліку Бродського та продовжив свій виступ.

    До слова, прем'єрміністр України Олексій Гончарук після візиту у Давос переконаний в тому, що довіра міжнародних партнерів до України посилюється.

    депутат космонавти політика уряд Михайло Бродський Олексій Гончарук
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