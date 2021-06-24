Церква Московського патріархату після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Митрофана

Замість сухого вказання «інфаркт» з'явилося нове формулювання: «перенесений інсульт»

Луганська єпархія Церкви Московського патріархату в Україні після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Московської церкви Митрофана. Луганська єпархія цієї церкви опублікувала спеціальну заяву з цього приводу.

Луганська єпархія РПЦ опублікувала спеціальне повідомлення

«Через те, що у ЗМІ з'явилася інформація, що натякає на нібито насильницьку смерть митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, повідомляємо наступне:

...При розтині була встановлена справжня причина смерті – інсульт, на тлі хронічної хвороби серця. За кілька днів до смерті митрополит Митрофан скаржився на погане самопочуття і різкі перепади тиску, що, ймовірно, і призвело до інсульту і падіння, в результаті якого він вдарився головою об бетонні сходи будинку», – заявили у Московській церкві в Україні.

Ще кілька днів тому Луганська єпархія на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення про те, що причиною смерті став інфаркт. При цьому жодних подробиць про обставини того, що сталося, не було.Між тим, в мережі інтернет почали ширитися чутки, що нібито смерть наступила після спілкування впливогого митрополита з місцевими «силовиками», один із яких вдарив впливового ієрарха, але не розрахував сили і випадково вбив.

«Главком» опублікував висновки судово-медичної експертизи, яку видали покійному у так званій «ЛНР». У них ідеться про те, що помер митрополит внаслідок травми голови. Після публікації документу та інтерв'ю з митрополитом Климентом (Вечерею), причину смерті на сайті єпархії було змінено. Більше того, у повідомленні від 19 червня замість стверджування про «інфаркт» тепер значиться, що митрополит Митрофан помер «імовірно в результаті перенесеного інфаркту».

Як повідомлялося раніше, 18 червня в окупованому Луганську помер керуючий Луганської єпархії Церкви Московського патріархату в Україні митрополит Митрофан.

Зазначимо, митрополит Митрофан був одним із тих митрополитів Церкви у єдності з Московським патріархатом, який служив на окупованій території, його обвинувачували в співпраці з бойовиками, його діяльністю цікавилися українські спецслужби.

Окрім того, митрополит Митрофан до вручення Томосу ПЦУ входив до Комісії Московського патріархату для ведення переговорів «з тими, хто відокремився від церковного спілкування», коли РПЦ і УПЦ КП намагалися налагодити спілкування.