  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Церква Московського патріархату після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Митрофана

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Митрополит Митрофан помер за загадкових обставин 18 червня в окупованому Луганську - Церква Московського патріархату після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Митрофана
    Митрополит Митрофан помер за загадкових обставин 18 червня в окупованому Луганську

    Замість сухого вказання «інфаркт» з'явилося нове формулювання: «перенесений інсульт»

    Луганська єпархія Церкви Московського патріархату в Україні після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Московської церкви Митрофана. Луганська єпархія цієї церкви опублікувала спеціальну заяву з цього приводу.

    Луганська єпархія РПЦ опублікувала спеціальне повідомлення

    Луганська єпархія РПЦ опублікувала спеціальне повідомлення

    «Через те, що у ЗМІ з'явилася інформація, що натякає на нібито насильницьку смерть митрополита Луганського і Алчевського Митрофана, повідомляємо наступне:

    ...При розтині була встановлена справжня причина смерті – інсульт, на тлі хронічної хвороби серця. За кілька днів до смерті митрополит Митрофан скаржився на погане самопочуття і різкі перепади тиску, що, ймовірно, і призвело до інсульту і падіння, в результаті якого він вдарився головою об бетонні сходи будинку», – заявили у Московській церкві в Україні.

    Ще кілька днів тому Луганська єпархія на своєму офіційному сайті розмістила повідомлення про те, що причиною смерті став інфаркт. При цьому жодних подробиць про обставини того, що сталося, не було.Між тим, в мережі інтернет почали ширитися чутки, що нібито смерть наступила після спілкування впливогого митрополита з місцевими «силовиками», один із яких вдарив впливового ієрарха, але не розрахував сили і випадково вбив.

    «Главком» опублікував висновки судово-медичної експертизи, яку видали покійному у так званій «ЛНР». У них ідеться про те, що помер митрополит внаслідок травми голови. Після публікації документу та інтерв'ю з митрополитом Климентом (Вечерею), причину смерті на сайті єпархії було змінено. Більше того, у повідомленні від 19 червня замість стверджування про «інфаркт» тепер значиться, що митрополит Митрофан помер «імовірно в результаті перенесеного інфаркту».

    Як повідомлялося раніше, 18 червня в окупованому Луганську помер керуючий Луганської єпархії Церкви Московського патріархату в Україні митрополит Митрофан.

    Зазначимо, митрополит Митрофан був одним із тих митрополитів Церкви у єдності з Московським патріархатом, який служив на окупованій території, його обвинувачували в співпраці з бойовиками, його діяльністю цікавилися українські спецслужби.

    Окрім того, митрополит Митрофан до вручення Томосу ПЦУ входив до Комісії Московського патріархату для ведення переговорів «з тими, хто відокремився від церковного спілкування», коли РПЦ і УПЦ КП намагалися налагодити спілкування.

    Читайте також інтерв'ю: Загадкова смерть митрополита Митрофана: «Упав і помер»
    Теги: церква ЛНР Російська православна церква в Україні Митрополит Онуфрій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Церква Московського патріархату після публікації «Главкома» змінила причину смерті митрополита Митрофана