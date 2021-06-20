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    Помер відомий діяч московської церкви в Україні

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    Свого часу Митрофан відповідав за діалог з УПЦ КП - Помер відомий діяч московської церкви в Україні

    Свого часу Митрофан відповідав за діалог з УПЦ КП

    Фото: aleksandrovsk-prav.ru

    Митрополит Луганський і Алчевський Митрофан помер на 59 році життя

    Член священного синоду Російської православної церкви в Україні та голова відділу зовнішніх церковних звʼязків РПЦвУ Митрофан (в миру – Михайло Іванович Юрчук) помер на 59 році життя після перенесеної хвороби серця 18 червня 2021 року.

    Новоспочилий владика народився 19 листопада 1962 року в місті Білогір’я Хмельницької області в родині робітників. Після отримання шкільної освіти та армійської служби у 1984 році він вступив до Одеської духовної семінарії, а в 1987 році - до Московської духовної академії, передає Еспресо.TV.

    У 1988 році в рамках обміну студентами між Російською і Польською Православними Церквами був делегований на навчання до Християнської богословської академії у Варшаві, яку закінчив у 1993 році з вченим ступенем магістра богослов’я.

    Як релігійний діяч Митрофан (Юрчук) сформувався в РПЦ та на території Росії.

    21 серпня 1990 року у підмосковній Свято-Троїцькій Сергієвій Лаврі був пострижений у чернецтво з ім’ям Митрофан на честь святителя Митрофана, єпископа Воронезького.

    1 вересня 1990 року рукопокладений у сан єродиякона, а 16 вересня того ж року - у сан єромонаха.

    Рішенням священного синоду РПЦ в Україні від 8 травня 2012 року архиєпископ Митрофан призначений головою Відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦвУ, а 31 травня 2007 року він очолив Білоцерківську кафедру.

    20 липня 2012 року синод РПЦ в Україні призначив владику Митрофана на Луганську кафедру з титулом – архиєпископ Луганський і Алчевський. 28 серпня 2014 року указом блаженнійшого митрополита Онуфрія, возведений у сан митрополита. В 2019 році був допитаний правоохоронцями щодо можливих звʼязків з бойовиками терористичної організації «ДНР».

    У 2007-09 роках Митрофан, як тогочасний керуючий справами Київської Митрополії, зі сторони Московського Патріархату працював у справі діалогу з УПЦ Київського Патріархату, зокрема був головою комісії з підготовки діалогу.

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    Теги: ДНР РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква навчання Митрополит Онуфрій
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    Помер відомий діяч московської церкви в Україні