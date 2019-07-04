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    Після Резніченка у бюджеті Дніпропетровщини не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку, - депутат

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    Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин&nbsp;Резніченко - Після Резніченка у бюджеті Дніпропетровщини не лишилося грошей навіть на зарплати і комуналку, - депутат
    Колишній голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

    Залишок коштів на рахунках обласного бюджету на 1 липня – 29,9 млн грн, тоді як кредиторська заборгованість по поточних видатках на соціальну сферу - 37,6 млн грн

    Після звільнення Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації в обласному бюджеті не лишилося грошей навіть на виплату заборгованості по зарплаті і комунальних платежів.

    Про це йдеться в заяві голови постійної комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів Андрія Ніканорова.

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    За його словами, станом на 1 липня залишок коштів на рахунках обласного бюджету – 29,9 млн гривень, тоді як кредиторська заборгованість по поточних видатках на соціальну сферу, в тому числі і по зарплаті та комунальних платежах, - 37,6 млн гривень.

    Ніканоров підкреслює, що в останню декаду червня обласна влада зняла з депозиту і витратила 120 млн гривень.

    «Обласний бюджет за 6 місяців не виконано. Прогнозне невиконання плану по доходах обласного бюджету до кінця року становить 239,5 млн грн. Зараз проводимо аудит бюджету з метою вирівняти ситуацію», - повідомляє Ніканоров.

    Як повідомлялося, 27 червня президент Володимир Зеленський звільнив Дніпропетровського губернатора Резніченка. Він був призначений на цю посаду Петром Порошенко в березні 2015.

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