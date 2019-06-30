В Україні проходять вибори депутатів та голів об’єднаних територіальних громад



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П'ять рейтингових політсил проігнорували ці вибори

30 червня у 66 територіальних громадах проходять вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних та міських голів.

Перші вибори відбудуться у 7 міських, 14 селищних та 45 сільських ОТГ:

у Вінницькій області – в 5 ОТГ;

у Волинській – в 1 ОТГ;

у Житомирській області – у 2 ОТГ,

у Запорізькій – в 4 ОТГ;

в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;

у Київській області – у 5 ОТГ;

у Кіровоградській - в 1 ОТГ;

у Луганській області – у 8 ОТГ;

у Миколаївській області – у 12 ОТГ;

в Одеській – у 4 ОТГ;

у Полтавській – в 1 ОТГ;

у Рівненській області – у 3 ОТГ;

у Сумській області – у 4 ОТГ;

у Харківській області – в 1 ОТГ;

у Херсонській області – у 2 ОТГ;

у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;

у Черкаській області – у 3 ОТГ;

у Чернівецькій області – у 2 ОТГ,

у Чернігівській області – в 6 ОТГ.

Також 30 червня проходять додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ - у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, ці вибори були призначені Центрвиборчкомом в квітні цього року.

Перші місцеві вибори в 78 ОТГ відбулись 23 грудня 2018 року.

На цьому тижні голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що п'ять рейтингових політсил проігнорували вибори в об'єднаних територіальних громадах. Йдеться про «Слугу народу», Опозиційну платформу «За життя», «Голос», «Сила і честь» та Опозиційний блок.