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    Політика

    В Україні проходять вибори депутатів та голів об’єднаних територіальних громад

    • Розсилка
    В Україні проходять вибори депутатів та голів об’єднаних територіальних громад

    П'ять рейтингових політсил проігнорували ці вибори

    30 червня у 66 територіальних громадах проходять вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних та міських голів. 

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    Перші вибори відбудуться у 7 міських, 14 селищних та 45 сільських ОТГ:

    • у Вінницькій області – в  5 ОТГ; 
    • у Волинській – в 1 ОТГ;
    • у Житомирській області – у 2 ОТГ,
    • у Запорізькій – в 4 ОТГ;
    • в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ; 
    • у Київській області – у 5 ОТГ; 
    • у Кіровоградській - в 1 ОТГ; 
    • у Луганській області – у 8 ОТГ; 
    • у Миколаївській області – у 12 ОТГ;
    • в Одеській – у 4 ОТГ; 
    • у Полтавській – в 1 ОТГ;
    • у Рівненській області – у 3 ОТГ;
    • у Сумській області – у 4 ОТГ;
    • у Харківській області – в 1 ОТГ;
    • у Херсонській області – у 2 ОТГ;
    • у Хмельницькій області – в 1 ОТГ;
    • у Черкаській області – у 3 ОТГ;
    • у Чернівецькій області – у 2 ОТГ, 
    • у Чернігівській області – в 6 ОТГ.

    Також 30 червня проходять додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ -  у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.  

    Нагадаємо, ці вибори були призначені Центрвиборчкомом в квітні цього року.

    Перші місцеві вибори в 78 ОТГ відбулись 23 грудня 2018 року.

    На цьому тижні голова Комітету виборців України Олексій Кошель повідомив, що п'ять рейтингових політсил проігнорували вибори в об'єднаних територіальних громадах. Йдеться про «Слугу народу», Опозиційну платформу «За життя», «Голос», «Сила і честь» та Опозиційний блок.

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