Російське ГРУ може бути причетне до вибухів на військових складах в Україні – Bellingcat

Такий висновок розслідувані зробили, проаналізувавши останню інформацію щодо методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії

Розслідувач Христо Грозев повідомив, що у Bellingcat вважають – російське головне розвідуправління може бути причетним до вибухів на військових складах боєприпасів в Україні у 2014-2015 роках. Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV, повідомляє УНН.

«Спочатку треба поглянути чисто аналітично і сказати, якщо Росія, якщо ГРУ (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ або Головного розвідувального управління, –ред.) робило це у країнах Європейського союзу, з якими вони перебувають у стані неформальної війни, то чи є взагалі шанс, що вони не робили цього в Україні, де вже доведено, що в них була агентурна мережа, і триває війна? Тобто аналітичний висновок може бути один: так, вони робили спроби підривів в Україні також», – заявив Грозев.

Розслідувач додав, що враховуючи останню інформацію щодо методики підготовки вибухів у Чехії та Болгарії, у Bellingcat зробили висновок, що Росія може бути причетна до вибухів на військових складах в Україні у 2014-2015 рр.

«Почерк достатньо стандартний і повторюється у кожному з вибухів. Вони завжди привозили з собою детонатори дистанційного керування з електричною зарядкою. Тобто могли активувати детонатор пізніше, здалеку з мобільного. Але завжди спочатку вони спричиняли на складах пожежу. І під час пожежі задіювали детонатор, щоби це скидалося на просту пожежу. Так робили в усіх випадках зі складами», – повідомив журналіст.

Як відомо, протягом 2014-2018 років в Україні сталася низка пожеж (вибухів) військових складах, мова йде про НП в Ічні (Чернігівська область), Калинівці (Вінницька область), Балаклії, (Харківська область), Сватовому, (Луганська область), Кривому Розі (Дніпропетровська область). Втрати від пожеж оцінюються в мільярди доларів.

Якщо ж говорити про період 14-15 років, то мова ймовірно йде про НП у Сватовому та Кривому Розі.

Так 29 жовтня 2015 року у Сватовому Луганської області загорілися військові склади, де зберігалося майже 3,5 тисячі тонн боєприпасів. Вогонь лютував добу, снаряди розліталися на відстань до 4-х кілометрів від епіцентру загоряння. За даними ДСНС, 4 людини загинули, 16 отримали поранення. Причиною пожежі на артскладі у ГПУ назвали недбалість посадових осіб.

20 березня 2014 року у Кривому Розі загорілися військові склади з танками, повністю заправлені паливом і з повними боєкомплектами. Тоді згоріли два танки Т-64. Обійшлось без постраждалих.

Також, за даними Bellingcat, після диверсії на складі боєприпасів в Чехії російські спецслужби двічі намагалися вбити болгарського бізнесмена Ємельяна Гебрева, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.

Болгарський підприємець підтвердив, що на чеських складах зберігалася зброя для України. Крім того, в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

26 квітня країни Вишеградської четвірки висловили підтримку Чехії і засудили дії РФ.

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