Після сьогоднішньої ночі Україна диктуватиме умови на переговорах із Росією, – Подоляк

Після подій останніх днів, а особливо сьогоднішньої ночі, зрозуміло, хто є хто, у кого якісь сили, зазначив Подоляк

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив у коментарі ТСН, що після сьогоднішньої ночі Україна диктуватиме умови на переговорах із Росією.

«Я не думаю, що після того, що тут відбувається, от сьогоднішня ніч показує хто буде на яких позиціях на 9 ранку, наприклад. Я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції, навіть, якщо переговорний процес буде. А переговорний процес буде. Позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які диктуватиме Україна. Вона ставитиме деякі умови того, що буде відбуватися далі. В тому числі і в Донецькій та Луганській області. Все, крапка. Після подій останніх днів, а особливо сьогоднішньої ночі, зрозуміло, хто є хто, у кого якісь сили», – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, ворог розпочав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованням військ ЗС України на Сході України та у північній частині Київської області.