Після того, як росіяни покрали унітази з українських кораблів, Путін вирішив втрутитися в ситуацію особисто



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Володимир Путін особисто займеться російським флотом

Путін проведе закриті наради, присвячені виконанню нової державної програми озброєнь РФ на 2018-2027 роки

Президент Росії Володимир Путін проведе закриту нараду, присвячену проблемам кораблебудування і Військово-морського флоту (ВМФ).

Про це з посиланням на джерело, близьке до керівництва Міністерства оборони, повідомляє газета «Ведомости».

Серія зустрічей пройде з 2 по 5 грудня в Сочі. За словами співрозмовника видання, якщо раніше кожне нарада була присвячена обговоренню окремого виду або роду військ, то зараз вирішено зробити упор на якомусь одному.

«Такий підхід дозволяє максимально глибоко зануритися в складні питання і підвищити ймовірність найбільш вірного їх вирішення», - пояснило джерело, близьке до адміністрації президента.

Нарада у Путіна буде присвячено як конкретним проектам, так і виконання нової державної програми озброєнь на 2018-2027 роки, згідно з якою ВМФ Росії повинен отримати більше 180 кораблів і суден нових проектів. Флотська частина держпрограми оцінюється приблизно в чотири трильйони рублів, частина з яких піде на створення підводних безпілотників «Посейдон» і будівництво атомних носіїв до них, а також створення дизель-електричних підводних човнів проекту «Калина» та інше.

За даними «Ведомостей», в державній програмі озброєння на 2011-2020 роки на флот виділялася рекордна сума - близько 4,7 трильйона рублів. Однак це не врятувало від провалу: станом на листопад 2019 го до складу ВМФ ввели тільки три з восьми атомних підводних човнів проекту 955 «Борей» і одну з семи багатоцільових субмарин проекту 885 «Ясень». Крім того, зірвалися плани з будівництва 35 корветів і 15 фрегатів. Відзначається, що деякі зриви відбулися з об'єктивних причин і пов'язані з припиненням поставок українських і німецьких дизельних двигунів для великих надводних кораблів.

Раніше 20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Нагадаємо, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до Одеси.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії «Генмола» в Керчі.