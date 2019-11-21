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    Зеленський розповів, що йому пропонував Назарбаєв

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    Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з Назарбаєвим - Зеленський розповів, що йому пропонував Назарбаєв
    Володимир Зеленський розповів про деталі зустрічі з Назарбаєвим

    Зеленський прокоментував запрошення Назарбаєва на зустріч з Путіним

    Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з першим лідером Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

    Трансляцію з заявою Зеленського опублікував ТСН в Facebook.

    Зеленський сказав, що розмовляв з Назарбаєвим про встановлення миру на Донбасі. Він додав, що Назарбаєв дійсно пропонував йому зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

    За його словами, колишній глава Казахстану заявив, що потрібна зустріч «тет-а-тет» лідерів Росії і України для поліпшення відносин між країнами.

    Зеленський відповів, що заради миру на Донбасі і повернення територій готовий до будь-яких форматів, уточнивши при цьому, що «нормандський» формат є для нього головним.

    Раніше в листопаді агентство Reuters повідомило, що Назарбаєв запропонував організувати зустріч Путіна і Зеленського в Казахстані.

    Пізніше глава українського МЗС Вадим Пристайко заявляв, що Назарбаєв дійсно висував таку пропозицію в ході особистої зустрічі із Зеленським, однак, за його словами, воно було без будь-якої конкретики. Пізніше він зазначив, що офіційних пропозицій від Казахстану не було.

    Володимир Путін, коментуючи пропозицію Назарбаєва, заявив, що Україна повинна вирішувати проблеми безпосередньо з сусідами. 

    Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв намагається домовитись про зустріч віч-на-віч між президентом Росії Володимиром Путіним та його українським колегою Володимиром Зеленським.

    МЗС Путін Володимир Зеленський Україна президент Нурсултан Назарбаєв
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