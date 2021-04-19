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    Економіка та фінанси

    Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція

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    Допомогу можуть оформити лише ФОПи та їхні співробітники у червоних карантинних зонах - Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція
    Допомогу можуть оформити лише ФОПи та їхні співробітники у червоних карантинних зонах
    Фото з відкритих джерел

    Підприємці з «червоних» зон можуть звернутися за компенсацією через «Дію»

    Із 19 квітня фізичні особи-підприємці, які працюють у регіонах «червоної» зони тепер можуть подати заяви на фінансову компенсацію від держави через портал «Дія».

    «Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – заявив міністр розвитку громад та територій Олесій Чернишов, передає пресслужба відомства.

    Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.

    Щоб подати заяву необхідно:

    • зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
    • обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
    • підтвердити поточне місце роботи.
    • ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
    • перевірити та надіслати сформовану заяву.
    Уряд України оновив перелік видів діяльності, за якими підприємці можуть отримати карантинну допомогу в розмірі вісім тисяч гривень.

    30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.
    Крім того, Мінцифри презентувало оновлення «Дії» для підприємців. «Коли наступає період сплати податків, ФОП буде отримувати сповіщення у «Дії», в якому буде говоритися про терміни сплати податків. І можна буде подати через Дію декларацію в кілька «кліків» та підписати її електронним підписом. Це займає кілька хвилин, адже всі дані, які є реєстрах, не потрібно буде заповнювати», – розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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    Теги: соцвиплати гроші бізнес карантин уряд коронавірус
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