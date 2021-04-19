Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція
Підприємці з «червоних» зон можуть звернутися за компенсацією через «Дію»
Із 19 квітня фізичні особи-підприємці, які працюють у регіонах «червоної» зони тепер можуть подати заяви на фінансову компенсацію від держави через портал «Дія».
«Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – заявив міністр розвитку громад та територій Олесій Чернишов, передає пресслужба відомства.
Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.
Щоб подати заяву необхідно:
- зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;
- обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;
- підтвердити поточне місце роботи.
- ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;
- перевірити та надіслати сформовану заяву.