Як підприємцям отримати 8 тис. грн через «Дію»: інструкція

Допомогу можуть оформити лише ФОПи та їхні співробітники у червоних карантинних зонах

Підприємці з «червоних» зон можуть звернутися за компенсацією через «Дію»

Із 19 квітня фізичні особи-підприємці, які працюють у регіонах «червоної» зони тепер можуть подати заяви на фінансову компенсацію від держави через портал «Дія».

«Місцеві громади, які наразі перебувають у «червоній» зоні, мають розглянути можливість виплат для ФОП – додатково до гарантованих грошей від держави», – заявив міністр розвитку громад та територій Олесій Чернишов, передає пресслужба відомства.

Як зазначено на порталі, час подання заяви 5 хвилин, а кінцевий термін – 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ФОП провадить діяльність.

Щоб подати заяву необхідно:

зареєструватися на порталі або в додатку «Дія» за допомогою електронного підпису або BankID. Додаток автоматично перевірить дані в реєстрі застрахованих осіб Пенсійного фонду та Державної податкової служби на відповідність умовам виплати;

обрати область, в якій ФОП провадить діяльність;

підтвердити поточне місце роботи.

ввести номер гривневого рахунку у форматі IBAN;

перевірити та надіслати сформовану заяву.





30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.