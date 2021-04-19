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    Грип відступає. Локдаун у Києві дає плоди

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    Минулого тижня на грип і ГРВІ захворіли&nbsp;14757 дорослих киян - Грип відступає. Локдаун у Києві дає плоди
    Минулого тижня на грип і ГРВІ захворіли 14757 дорослих киян
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень, з 12 по 18 квітня, зареєстровано 18785 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 15,5%. Наразі показник захворюваності становить 633,1. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4028 (зниження на 19,9%), дорослих – 14757 осіб (зниження на 18,2%).

    У структурі захворюваності діти становлять 21,4%, а на попередньому тижні – 21,7%. 41,8% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 22,5% – зареєстровано 1683 випадки.

    До медичних закладів за тиждень госпіталізовано 1112 осіб, із них 47 дітей.

    Нагадаємо, з 5 по 11 квітня у столиці було зареєстровано 23184 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності перевищив епідемічний поріг на 4,3%.

    У Києві за минулу добу, 18 квітня, виявили 447 хворих на коронавірус, померли 23 людини.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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