Третя хвиля епідемії коронавірусу йде на спад – МОЗ

Наразі понад 550 лікарень в Україні надають допомогу хворим на Covid-19

Третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Роман Родина на пресконференції в Києві, яка проходила в онлайновому режимі.

«Наразі понад 550 лікарень в Україні надають допомогу хворим на Covid-19. У цих лікарнях наразі налічується 77 тис. 690 ліжок, відведених для госпіталізації хворих на коронавірус», – зазначив Родина.

За його словами, наразі з усіх лікарняних ліжок, визначених під прийом Covid-хворих, майже 87% забезпечені киснем.

«У деяких регіонах ліжка забезпечені киснем на 100% – це Луганська, Кіровоградська та Харківська області. Тут ми можемо сказати, що пацієнт, якщо він потребує кисню, – у будь-якому випадку його отримає», – додав він.

Гендиректор ЦГЗ МОЗ зауважив, що «зараз ми бачимо, що хвиля пішла на спад, але в деяких регіонах заповненість ліжок пацієнтами на Covid-19 залишається все ще високою».

За його словами, загалом по країні заповненість ліжок хворими та з підозрами на Covid-19 становить 57%. Зараз у стаціонарах перебувають 5,5 тис. пацієнтів із підозрою та майже 39 тис. із підтвердженим діагнозом.

«Завантаженість ліжок менша за 50% у регіонах, у яких зменшується кількість хворих, – це Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська області. Найвища завантаженість ліжок у місті Київ –понад 65 %», – повідомив Родина.

В Україні станом на 19 квітня зафіксовано 6 506 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. У Києві за добу 18 квітня майже пів тисячі нових хворих і жодного щеплення.

Раніше повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зареєстрований південноафриканський штам Covid-19.

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