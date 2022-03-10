Новий Голокост: Путін вбиває українців при пасивній реакції світу

Путін уже показав, що він чудовисько, яке готове застосувати будь-яку зброю проти українців

Мовою оригіналу

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил украинскую сторону в подготовку химической атаки. Учитывая, что РФ постоянно врет и обвиняет Украину в том, что делает именно российская армия – обстреливает и бомбит мирное гражданское население, срывает использование гуманитарных коридоров и использует запрещенное оружие, – то это фактически анонс и признание того, что Россия планирует в ближайшее время использовать химическое оружие.

Кстати, этот лицемерный мерзавец озвучил возможность применения Украиной ядерного и биологического оружия, объясняя тем самым «справедливость» вторжения российской армии в Украину. При учёте, что у Украины нет подобного оружия, а оккупанты захватили Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, то именно россияне сегодня занимаются ядерным терроризмом. И миру пора осознать, что Путин, проигрывая украинской армии, готов применить свое химическое и биологическое оружие для подлой мести за регулярные поражения. Так же остаются возможными диверсии на атомных станциях.

Хочу отметить, что на Запорожской АЭС сейчас находятся около 2000 оккупантов и его тяжёлая техника. И враг производит обстрелы оттуда понимая, что отвечать Украина не может. Ведь это может привести к нарушению работы системы контроля и безопасности АЭС. Это тоже тактика террористов, которые привыкли прикрываться детьми, женщинами, стариками и шантажировать безопасностью гражданского населения.

При этом фициальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки отреагировала на заявление российского министерства обороны о том, что Украина может применить в войне химическое оружие.

«Теперь, когда мы видим эти ложные утверждения со стороны России, и Китай, кажется, одобряет эту пропаганду, следует ждать, что Россия применит химическое или биологическое оружие в Украине, или проведет операцию под фальшивым флагом с их применением. Логика ясна», – приводит Русская служба Би-би-си слова Псаки. Так что весь мир видит, что планирует Россия. Но мир пока недостаточно реагирует на преступные действия и планы Кремля. Но планы кремлёвского маньяка ещё можно сорвать.

Когда Гитлер уничтожал евреев, то мир бездействовал. Это привело к Холокосту, за который многие страны извиняются до сих пор. Сегодня происходит новый Холокост. Путин убивает украинцев при пассивной или же недостаточной реакции мира. Санкции не остановят Путина, как не остановили замечания Гитлеру, что концлагеря бесчеловечны. Санкции не остановили Путина от адресной бомбёжки роддома и детской больницы в Мариуполе. Но его бы могли остановить закрытое небо, переданные Украине самолёты и системы ПРО и ПВО. Если сегодня мир не вмешается по максимуму, то новый Холокост будет на совести мировых лидеров нашего времени. А Путин уже показал, что он чудовище, которое готово применить любое оружие против украинцев.

Учитывая вышеупомянутые заявления Конашенкова и реакцию на него Псаки, то можно говорить о реальной угрозе применения россиянами химического оружия против украинских городов, которые не удаётся взять кремлевскому диктатору. Нацисты уничтожали евреев в газовых камерах. Теперь Путин планирует использовать газ и химоружие в городских боях против украинцев. Новый Холокост может повториться. Но его нельзя допустить.

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.