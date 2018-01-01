Після зіткнення суден біля берегів Китаю зникли десятки людей

На борту танкера знаходилися 32 людини

Біля східного узбережжя Китаю нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, 32 члени екіпажу танкера зникли без вісті. Про це повідомили в Міністерстві транспорту КНР, передає китайський телеканал CGTN. Згідно з інформацією видання, зіткнення сталося 6 січня близько 20:00 за місцевим часом. Зареєстрований в Панамі нафтовий танкер після зіткнення



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Фото: CGTN Нафтовий танкер після зіткнення з вантажним судном із Гонконгу загорівся

На борту танкера знаходилися 32 людини

Біля східного узбережжя Китаю нафтовий танкер зіткнувся з вантажним судном, 32 члени екіпажу танкера зникли без вісті.

Про це повідомили в Міністерстві транспорту КНР, передає китайський телеканал CGTN.

Згідно з інформацією видання, зіткнення сталося 6 січня близько 20:00 за місцевим часом.

Зареєстрований в Панамі нафтовий танкер після зіткнення з вантажним судном із Гонконгу загорівся. Уточнюється, що панамський корабель належить іранській компанії, на його борту перебували в цілому 32 людини, з них 30 — громадяни Ірану і два громадянина Бангладеш.

Усіх, хто був на вантажному судні (21 член екіпажу), вдалося врятувати.

Пошукова рятувальна операція триває.

Нагадаємо, два літаки зіткнулися на шосе міжнародного аеропорту Торонто ім. Лестера Б. Пірсона.

Повідомляється, що літак компанії Sunwing jet зачепився хвостом за крило літака компанії WestJet, в результаті чого виникло загоряння.