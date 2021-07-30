Княжицький: влада хоче відібрати у Жеваго телеканал «Еспресо»

Нардеп від «Євросолідарності» впевнений, що Жеваго не віддасть канал «Еспресо»

Народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Микола Княжицький стверджує, що влада хоче відібрати у колишнього народного депутата Костянтина Жеваго канал «Еспресо».

Як написав Княжицький у Facebook, Жеваго не перебуває у червоному списку Інтерполу, а мета такої дезінформації – натиснути на мільярдера для передачі владі телеканалу «Еспресо».

«Жеваго завжди підтримував проукраїнські політичні сили і сам брав участь у політиці. Він був у партії «Реформи і порядок» і «Батьківщина». Це один з небагатьох українських великих підприємців, які послідовно підтримують проукраїнський і проєвропейський курс», – зазначив нардеп.

Він додав, що ДБР «атакує» Жеваго через антиукраїнські ресурси.

«Мета проста –так влада вимагає від Жеваго передати їм канал Еспресо. Він цього не робитиме. Так що ваші фейки можете роздрукувати на принтері і інтелігентно кажучи запхати собі в одне місце. Маю на увазі смітник», – резюмував Княжицький.

Раніше нардеп від «ЄС» опублікував висновок Харківської правозахисної групи. Там зазначається, що з початку 2018 року родина Жеваго стає мажоритарним акціонером (77.5%) телеканалу «Еспресо».

Нагадаємо, на днях суд заочно заарештував екснардепа Жеваго.

У середині липня повідомлялося, що Інтерпол оголосив у розшук екснардепа Жеваго.

У Держбюро розслідувань нагадували, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

Минулого року активи банку «Фінанси та кредит» виставлено на продаж за 191 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук ще восени 2019 року.

У грудні того ж року суд дав дозвіл на його арешт, а президент Володимир Зеленський пізніше хотів, щоб Жеваго «вийшов на зв'язок» для вирішення проблем Кременчуцького автомобільного заводу (КрАз).