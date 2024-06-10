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Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина

glavcom.ua
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Південна Корея почала інформаційну кампанію на кордоні з КНДР: відреагувала сестра Кім Чен Ина
Незважаючи на незаконність, багато жителів Північної Кореї дивляться південнокорейські програми
Зображення: BBC

Напередодні південнокорейські активісти надіслали в КНДР повітряні кулі, наповнені листівками і флешками з музикою і фільмами антипівнічнокорейського спрямування

У Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти КНДР, з боку якої напередодні в країну прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм. Ситуацію між країнами окреслює The Associated Press.

На трансляцію вже за декілька годин відреагувала впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Кім Йо Чжон назвала інцидент «прелюдією до дуже небезпечної ситуації», яку нібито створив Південь.

Як відомо, ця політична діячка, крім іншого, відповідає за пропаганду в країні, і вона сказала, що Південна Корея стане свідком «нової відповіді» з боку Північної Кореї.

«Я суворо попереджаю Сеул негайно припинити свою небезпечну діяльність, яка може ще більше спровокувати кризу протистояння», – сказала Кім Йо Чжон у заяві, опублікованій офіційним центральним інформаційним агентством КНДР.

Міжнародні оглядачі оцінюють, що на тлі зростання напруженості між сторонами, поновлення вищезгаданих трансляцій крізь гучномовці може спровокувати військові кроки з боку Пхеньяна.

Збройні сили Південної Кореї також заявили, що в неділю ввечері помітили, як Північна Корея запустила повітряні кулі зі сміттям. Військові не підтвердили, чи приземлилися вони на півдні.

Зазначимо, Південь вилучив гучномовці з прикордонних районів у 2018 році, під час короткого періоду відновлення політичної взаємодії з Північчю. Цей період потепління в відносинах припав на період діяльності попереднього ліберального уряду Сеула.

У Пхеньяні заявили, що їхня кампанія з використанням повітряних куль розпочалася після того, як південнокорейські активісти надіслали повітряні кулі, наповнені антипівнічнокорейськими листівками, а також USB-накопичувачами з популярними південнокорейськими піснями та драмами. Аналітики кажуть, що Пхеньян надзвичайно чутливий до таких матеріалів і побоюється, що це може деморалізувати війська на передовій і жителів та зрештою послабити контроль над владою Кім Чен Ина.

У 2015 році, коли Південна Корея вперше за 11 років відновила трансляцію через гучномовці, Північна Корея здійснила артилерійський обстріл через кордон, що змусило Сеул відкрити вогонь у відповідь.

Нагадаємо, наприкінці травня КНДР назвала свої вищезгадані дії акцією «око за око» у відповідь на листівки із закликом повалити пхеньянський режим з території Південної Кореї.

Теги: Південна Корея обстріл військові Північна Корея

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