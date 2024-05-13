До КНДР на повітряних кульках прилетіли флешки із забороненою музикою

До Пхеньяну прилетіли повітряні кулі з листівками проти Кім Чен Ина

Активісти з Південної Кореї відправили до КНДР листівки та флешки з кей-поп-музикою

Об'єднання перебіжчиків «Борці за вільну Північну Корею» відправило з Південної Кореї до КНДР 300 тис. антиурядових пропагандистських листівок, а також 2 тис. USB-накопичувачів із відеозаписами виконання південнокорейської популярної музики, яка в КНДР заборонена. Про це пише агенція Yonhap.

Вантаж був відправлений на 20 повітряних кулях. Як уточнює агентство, посилки із флешками відправили увечері 10 травня. У прикріплених листівках критикувалися «різкі слова» лідера КНДР Кім Чен Ина щодо 80 млн корейців, які «прагнуть мирного об'єднання». Листівки, прив’язані до повітряних кульок, містили наступне повідомлення: «Кім Чен Ин – не що інше, як безповоротний зрадник і ворог нашого народу».

K-pop – музичний жанр, що виник у Південній Кореї і увібрав у себе елементи західного електропопа, хіп-хопу, танцювальної музики та сучасного ритм-н-блюзу. З'явившись спочатку як музичний жанр, K-pop перетворився на масштабну музичну субкультуру з мільйонами шанувальників у всьому світі.

«Ми розіслали листівки проти Північної Кореї північнокорейським співвітчизникам, які стали сучасними рабами», – заявив голова «Борців за вільну Північну Корею» Пак Санг Хак. На флеш-накопичувачі активісти завантажили відеокліпи та пісні у жанрах трот та K-pop.

До слова із вересня 2023 року Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів зі снарядами. Про це пише Yonhap із посиланням на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

Шин Вон Сік оцінив, що Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту між їхніми лідерами у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 млн 152-мм артилерійських снарядів або 500 тис. 122-мм артилерійських снарядів.

Зазначається, що Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, виготовленої в 1970-х роках.