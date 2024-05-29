КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям до Південної Кореї (фото)

Повітряні кулі із прив’язаними до них пакетами зі сміттям падали по всій країні

КНДР назвала свої дії акцією «око за око» у відповідь на листівки із закликом повалити пхеньянський режим з території Південної Кореї

Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, з вечора вівторка, 28 травня, повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні, досягнувши навіть південно-східної провінції Південний Кьонсан. Усередині пакетів, прив’язаних до куль, було різноманітне сміття − пластикові пляшки, батарейки, частини взуття і навіть гній.

фото: Yonhap

«Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею, щоб вона негайно припинила свої нелюдські і вульгарні дії», − заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Водночас Північна Корея назвала свої дії акцією «око за око». Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики та місцеві активісти відправляли з території Південної Кореї листівки у КНДР на повітряних кулях, щоб заохотити громадян до повстання проти диктаторського режиму.

Раніше об'єднання перебіжчиків «Борці за вільну Північну Корею» відправило з Південної Кореї до КНДР 300 тис. антиурядових пропагандистських листівок, а також 2 тис. USB-накопичувачів із відеозаписами виконання південнокорейської популярної музики, яка в КНДР заборонена.