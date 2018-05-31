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    Північ Європи накрила аномальна спека

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    Північ Європи накрила аномальна спека

    На півдні Норвегії люди ховаються від спеки поруч з гаванями та фіордами

    Показники термометрів на півночі Європи б'ють всі рекорди, змушуючи скандинавів шукати сховку від спеки у прохолоді фіордів. Про це повідомляє  Associated Press.

    Наприклад, в муніципалітеті Етне на західному узбережжі Норвегії стовпчики термометрів сягнули 32,7 градусів за Цельсієм. Це рекордний показник для травня.

    Данські метеорологи фіксують рекордно велику кількість сонячних годин у травні – 348. Попередній рекорд склав 347. Очікується, що у четвер, в останній день травня, цей показник зросте до 360 годин.

    На півдні Норвегії люди ховаються від спеки поруч з гаванями та фіордами. У багатьох муніципалітетах Швеції через ризик пожеж введено заборону на розпалювання вогнищ.

    Нагадаємо, глобальна температура у світі в квітні була значно вище середнього, за винятком центральної частини США і більшої частини Канади.

    Рясні опади полегшили посуху в південній частині Африки, що врятувало Кейптаун від нестачі води в найближчому майбутньому.

    В Європі квітень був надзвичайно теплим, особливо в Центральній і Південно-Східній частинах континенту. Температура в декількох європейських містах наблизилася до 30 градусів за Цельсієм, що робить ці весняні дні більш схожими на літо. У Німеччині був зафіксований найтепліший квітень починаючи з 1881 року.

    Для Європи в цілому це був найтепліший квітень з 1979 року-приблизно на 2 цілих 4 десятих градуса вище середнього показника за цей місяць.

    Квітень 2018 року в Україні мали екстремальні і аномальні температурні показники.

    Джерело: УНН

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