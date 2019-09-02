Північна Корея заперечує факт про вкрадені мільярди завдяки кібератакам
Всього КНДР здійснила 35 кібератак, постраждали щонайменше 17 країн, зазначається у звіті незалежних експертів
Північнокорейська влада назвала помилковими і сфабрикованими заяви про те, ніби країна завдяки кібератакам на банки і кріптовалютні біржі змогла заробити $ 2 млрд.
Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Північної Кореї із посиланням на заяву представника Національного координаційного комітету КНДР по боротьбі з відмиванням грошей і протидії фінансовій тероризму.
«В останні дні США та інші ворожі сили поширюють зловмисні чутки про те, ніби ми використовували хакерів для незаконного переказу $ 2 млрд, необхідних для програми розробки зброї масового знищення», — прокоментувала доповідь ООН північнокорейська влада.
У звіті незалежних експертів, спрямованого до Ради безпеки ООН, згадуються кілька хакерських угруповань, включаючи Lazarus, за якими стоїть північнокорейська влада. Жертвами хакерів, згідно з дослідженням, стали банки і криптовалютні біржі. Всього КНДР здійснила 35 кібератак, постраждали щонайменше 17 країн.
У заяві керівництва КНДР всі ці висновки називаються «кричущою брехнею», а їхнє використання порівнюється з «абсурдною спробою відродити старі прийоми, що застосовувалися гітлерівської пропагандистською машиною подає: «Якщо повторити брехню сотню разів, вона зійде за правду».
Мета цього, на думку північнокорейського керівництва, полягає «у прагненні ворожих сил очорнити образ КНДР і створити привід для виправдання санкцій і тиску на країну».
Джерело: Громадське