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    Північна Корея заперечує факт про вкрадені мільярди завдяки кібератакам

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    Північна Корея заперечує заяви про вкрадені завдяки кібератакам мільярди доларів - Північна Корея заперечує факт про вкрадені мільярди завдяки кібератакам
    Північна Корея заперечує заяви про вкрадені завдяки кібератакам мільярди доларів

    Всього КНДР здійснила 35 кібератак, постраждали щонайменше 17 країн, зазначається у звіті незалежних експертів

    Північнокорейська влада назвала помилковими і сфабрикованими заяви про те, ніби країна завдяки кібератакам на банки і кріптовалютні біржі змогла заробити $ 2 млрд.

    Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Північної Кореї із посиланням на заяву представника Національного координаційного комітету КНДР по боротьбі з відмиванням грошей і протидії фінансовій тероризму.

    «В останні дні США та інші ворожі сили поширюють зловмисні чутки про те, ніби ми використовували хакерів для незаконного переказу $ 2 млрд, необхідних для програми розробки зброї масового знищення», — прокоментувала доповідь ООН північнокорейська влада.

    У звіті незалежних експертів, спрямованого до Ради безпеки ООН, згадуються кілька хакерських угруповань, включаючи Lazarus, за якими стоїть північнокорейська влада. Жертвами хакерів, згідно з дослідженням, стали банки і криптовалютні біржі. Всього КНДР здійснила 35 кібератак, постраждали щонайменше 17 країн.

    У заяві керівництва КНДР всі ці висновки називаються «кричущою брехнею», а їхнє використання порівнюється з «абсурдною спробою відродити старі прийоми, що застосовувалися гітлерівської пропагандистською машиною подає: «Якщо повторити брехню сотню разів, вона зійде за правду».

    Мета цього, на думку північнокорейського керівництва, полягає «у прагненні ворожих сил очорнити образ КНДР і створити привід для виправдання санкцій і тиску на країну».

    Джерело: Громадське

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    США банки ООН кібератака Північна Корея влада
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