У «Газпромі» обіцяють цього року прокачати 5,6 млрд кубометрів газу через «Північний потік – 2»

У «Газпромі» додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%

Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині

До кінця 2021 року російський газопровід «Північний потік-2» може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу. Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині. Про це повідомляє ТАСС.

«По газопроводу «Північний потік-2» в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу», – йдеться в повідомленні газового холдингу.

В «Газпромі» додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%, тоді як в попередні роки на серпеньвони були заповнені більш ніж на 85%.

Нагадаємо, німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.