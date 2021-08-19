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    У «Газпромі» обіцяють цього року прокачати 5,6 млрд кубометрів газу через «Північний потік – 2»

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    У &laquo;Газпромі&raquo; додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7% - У «Газпромі» обіцяють цього року прокачати 5,6 млрд кубометрів газу через «Північний потік – 2»
    У «Газпромі» додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%
    Фото з відкритих джерел

    Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині

    До кінця 2021 року російський газопровід «Північний потік-2» може прокачати 5,6 млрд кубометрів газу. Такі обсяги можуть поставити на тлі низьких запасів газу в Німеччині. Про це повідомляє ТАСС.

    «По газопроводу «Північний потік-2» в поточному році може бути поставлено 5,6 млрд куб. м газу», – йдеться в повідомленні газового холдингу.

    В «Газпромі» додали, що на сьогодні німецькі підземні сховища газу заповнені на 50,7%, тоді як в попередні роки на серпеньвони були заповнені більш ніж на 85%.

    Нагадаємо, німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік-2».

    Нагадаємо, раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

    Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

    До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

    Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.

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    Теги: США газ Газпром будівництво Північний потік-2
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    У «Газпромі» обіцяють цього року прокачати 5,6 млрд кубометрів газу через «Північний потік – 2»