«Північний потік – 2». Вітренко прогнозує непростий бій попри рішення німецького суду

Компанія Nord Stream 2 AG програла в суді справу про звільнення «Північного потоку – 2» від вимог газової директиви ЄС

Головне завдання України – домогтися застосування європейських правил до всіх газопроводів, які поєднують РФ та Європу

Компанія Nord Stream AG програла в суді справу про звільнення газопроводу «Північний потік – 2» від вимог Газової директиви Європейського Союзу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Наша стратегія – грати за тими ж правилами, за якими живе Захід, приносить результати. Газпром програв у Стокгольмському арбітражі. Тепер, намагаючись вивести «Північний потік – 2» з-під дії європейського регулювання, так званого третього енергопакету, Газпром програв і в німецьких судах», – написав він.

За словами Вітренка, головне завдання України – домогтися застосування цих європейських правил до всіх газопроводів, які поєднують Росію та Європу.

«Це буде непростий бій. Кремль шантажує Європу дефіцитом газу взимку. Окремі західні урядовці не хочуть розуміти або роблять вигляд, що не розуміють, що насправді означають європейські правила. Але «борітеся-поборемо», – додав очільник «Нафтогазу».

Раніше Кремль прокоментував програш справи у німецькому суді.

Нагадаємо, вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення за скаргою компанії-оператора Nord Steam 2 на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Суд вирішив, що газопровід повинен відповідати нормам газової директиви ЄС.

На думку експрем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських та всіх європейських платників податків $6 млрд.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як саме Москва використовує газопровід «Північний потік – 2» і як його застосування може відбитися на українцях.

До слова, укладена між США і Німеччиною угода щодо російського газопроводу «Північний потік – 2» не може гарантувати енергетичну безпеку України. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Washington Post напередодні свого візиту в США.

Раніше німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік – 2».