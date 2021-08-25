Угорщина пояснила Лаврову, чому треба постачати газ через Україну

Західна сусідка України дала негативну оцінку «Північному потоку – 2»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оцінив можливе припинення транзиту газу через Україну на пресконференції за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим. Його слова передає ТАСС.

«Якщо можна постачати газ через «Північний потік», то я не розумію, чому не можна поставляти через південно-східний напрямок», – заявив Сіярто.

Він пояснив, що угорська сторона розглядає дане питання зі стратегічної точки зору. За його словами, якщо транзиту газу через Україну не буде, то це «завдасть шкоди» Угорщині.

Напередодні в МЗС Росії розповіли, що з жовтня цього року Угорщина зможе отримувати російський газ по південному напрямку, тобто через газопровід «Турецький потік». З 1 січня 2021 роки таким чином газ поставляється в Сербію, Угорщина повинна стати наступним пунктом маршруту. Також поставки йдуть в Туреччину, Болгарію, Грецію і Північну Македонію.

22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

Як повідомлялося, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

До слова, президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Повідомлялося, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».