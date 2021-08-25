  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Угорщина пояснила Лаврову, чому треба постачати газ через Україну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Припинення транзиту газу через Україну &laquo;завдасть шкоди&raquo; Угорщини, заявив глава МЗС Сіярто - Угорщина пояснила Лаврову, чому треба постачати газ через Україну
    Припинення транзиту газу через Україну «завдасть шкоди» Угорщини, заявив глава МЗС Сіярто
    Фото з відкритих джерел

    Західна сусідка України дала негативну оцінку «Північному потоку – 2»

    Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оцінив можливе припинення транзиту газу через Україну на пресконференції за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим. Його слова передає ТАСС.

    «Якщо можна постачати газ через «Північний потік», то я не розумію, чому не можна поставляти через південно-східний напрямок», – заявив Сіярто.

    Він пояснив, що угорська сторона розглядає дане питання зі стратегічної точки зору. За його словами, якщо транзиту газу через Україну не буде, то це «завдасть шкоди» Угорщині.

    Напередодні в МЗС Росії розповіли, що з жовтня цього року Угорщина зможе отримувати російський газ по південному напрямку, тобто через газопровід «Турецький потік». З 1 січня 2021 роки таким чином газ поставляється в Сербію, Угорщина повинна стати наступним пунктом маршруту. Також поставки йдуть в Туреччину, Болгарію, Грецію і Північну Македонію.

    22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

    Як повідомлялося, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

    Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

    До слова, президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

    Повідомлялося, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

    Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

    Читайте також: Коли Європа відмовиться від російського газу. Меркель озвучила строки
    Теги: газ Угорщина Турецький потік Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Угорщина пояснила Лаврову, чому треба постачати газ через Україну