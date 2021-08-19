Заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ

Ціна кубометра газу за ф'ючерсним контрактом з постачанням у вересні дорівнювала 511 доларам

Зниження в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 12 відсотків

Ціни на газ на європейському хабі TTF обвалилася 19 серпня на тлі заяви «Газпрому» про готовність почати поставки з експортного трубопроводу «Північний потік-2» до кінця 2021 року. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Lenta.ru.

На момент публікації ціна кубометра газу за ф'ючерсним контрактом з постачанням у вересні дорівнювала 511 доларам (42,6 євро за один мегават). Таким чином, зниження в порівнянні з рівнем закриття попередньої сесії склало 12 відсотків.

Раніше 19 серпня «Газпром» оголосив, що готовий поставити по «Північному потоку-2» 5,6 мільярда кубометрів газу до кінця 2021 року.

У свою чергу директор з досліджень компанії Vygon Consulting Марія Бєлова оцінила очікуваний обсяг поставок в Європу по «Північному потоку-2» до кінця року в 4-5 мільярдів кубометрів, що можна порівняти з місткістю найбільшого європейського підземного сховища «Газпрому».

Нагадаємо, німецьке видання Handelsblatt визначило сім ключових перешкод для роботи газопроводу «Північний потік-2».

Нагадаємо, раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку-2».

Також Коболєв пояснив, чому США змінили свою позицію щодо «Північного потоку-2».

До слова, дев'ять країн вимагають зупинити «Північний потік-2».

Як відомо, польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС.