«Північний потік-2» хочуть запустити в обхід Данії



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Данія - остання держава, що повинна була надати дозвіл на прокладення другої гілки «Північного потоку»

Компанія Nord Stream 2, яка управляє проектом «Північний потік – 2», придумала, як обійти можливе блокування будівництва газопроводу Данією.

Про це в ході прес-конференції за підсумками другого кварталу повідомив виконавчий член ради директорів австрійської нафтогазової компанії OMV Манфред Ляйтнер, повідомляє ТАСС.

«Ми розробили вже альтернативний маршрут, Nord Stream - 2 AG не потрібно додаткових дозволів. Загальна вартість проекту залишиться колишньою, як і говорилося під час запуску проекту - вона становить €9,5 млрд», - сказав Ляйтнер, відповідаючи на запитання.

Данія - остання держава, що повинна була надати дозвіл на прокладення другої гілки «Північного потоку». Такі дозволи вже видали Німеччина, Швеція та Фінляндія.

Раніше прем’єр Данії Ларс Расмуссен визнав, що проект «Північний потік-2» має політичну складову. Він підтвердив, що Данія наполягатиме на ухваленні загальноєвропейського рішення щодо відповідності газопроводу вимогам законодавства ЄС.

Наприкінці липня компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби в рамках спорудження спірного газопроводу «Північний потік – 2», по якому природний газ буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину.

Також наприкінці липня США пригрозили санкціями компаніям-учасницям «Північного потоку-2».

Раніше у Держдепі заявили про категоричний спротив «Північному потоку-2».