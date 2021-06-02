«Північний потік-2»: Зеленський закликав США зупинити будівництво газопроводу

Зеленський: після запуску «Північного потоку-2» Росія може відключити Україну від постачання газу

Президент України зазначив, що російський газопровід є зброєю, яку сьогодні Європа дає Кремлю до рук

Президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2». Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати «зброю» Росії. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент України зазначив, що російський газопровід є зброєю, яку сьогодні Європа дає Кремлю до рук.

«Північний потік-2» – це не просто енергетична безпека, про яку говорять усі дипломати й політики, це окрема потужна зброя РФ, яку дають їй сьогодні до рук. А потім Європа запитує про те, як можна захиститися від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогу», - наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що після запуску «Північного потоку-2» Росія може відключити Україну від постачання газу, в результаті чого український бюджет втратить 3 млрд доларів на рік. «Нам не буде чим платити за українську армію», – сказав він.

Зеленський зазначив, що питання «Північного потоку-2» є актуальним напередодні зустрічі президентів США та Росії, тому Україна готова надати американській стороні повну інформацію щодо цього питання.

Нагадаємо, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше заявив, що РФ не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу «Північний потік-2». Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.