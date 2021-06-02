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    Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів

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    Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів
    Фото: president.gov.ua

    Президент визначив цей проект закону як невідкладний

    Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Документ зареєстровано за №5599. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Текст законопроєкту «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» наразі відсутній на сайті Верховної Ради.

    Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву.

    Президент визначив цей проєкт закону як невідкладний. Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

    Так, у кінці минулого тижня глава Ради Дмитро Разумков заявив, що в стінах ВР документа ще немає, а цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучене Міністерство юстиції.

    Нагадаємо, 14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.

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    Теги: ЗМІ РНБО бізнес рейдерство Міністерство юстиції олігархи закон Володимир Зеленський президент
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    Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів