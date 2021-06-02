Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів

Президент визначив цей проект закону як невідкладний

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Документ зареєстровано за №5599. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Текст законопроєкту «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» наразі відсутній на сайті Верховної Ради.

Останній етап проходження документу – переданий на розгляд керівництву.

Президент визначив цей проєкт закону як невідкладний. Головним з опрацювання є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Так, у кінці минулого тижня глава Ради Дмитро Разумков заявив, що в стінах ВР документа ще немає, а цей законопроект готується в Офісі президента. До процесу також залучене Міністерство юстиції.

Нагадаємо, 14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.