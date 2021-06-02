Зеленський скликає на п'ятницю засідання РНБО: про що будуть говорити

Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань

Президент Володимир Зеленський офіційно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони. РНБО збереться в Офісі президента у п'ятницю, 4 червня. Про це повідомила пресслужба РНБО.

Президент затвердив порядок денний засідання РНБО, який складається з 8 питань. Порядок денний був поданий секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

«Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО України», – зазначили в пресслужбі РНБО

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розповіли, що підготували пакет санкцій проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Санкції повинні розглянути на засіданні РНБО.

У той же час голова Міністерства агрополітики Роман Лещенко анонсував, що нові санкції Ради національної безпеки і оборони будуть проти «земельних махінаторів».

Також відомо, що Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти 11 російських артистів. Їм хочуть заборонити в'їзд до України на три роки через відвідування окупованого Криму.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов напередодні розповів, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

14 травня на засіданні РНБО була затверджена стратегія кібербезпеки на найближчі п'ять років. За словами міністра цифровий трансформації Михайла Федорова, таке рішення прийнято для того, щоб Україна стала передовою в світі країною з кіберзахисту.