Пєсков заявив, що зрушень у справі звільнення українських моряків немає
За словами Пєскова, тему звільнення українських моряків «порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає»
Жодних змін ситуації з особами, яких утримують у Росії та в Україні, наразі немає, Кремль переговорів на цю тему не веде.
Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
«Ситуація з утримуваними особами - цю тему порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає», - сказав він.
На запитання, чи проводить Кремль переговори стосовно звільнення українських моряків, яких тримають у РФ, та журналіста Кирила Вишинського - в Україні, Пєсков відповів: «Ні».
Він нагадав, що «були певні звернення російської сторони, нотне листування».
«Поки що більшого не відбувається», - заявив прессекретар Путіна.
Пєсков пояснив, що йдеться «загалом про ситуацію з утримуваними особами».
Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.
Джерело: Інтерфакс-Україна