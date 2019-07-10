Пєсков заявив, що зрушень у справі звільнення українських моряків немає



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Полонені українські моряки

За словами Пєскова, тему звільнення українських моряків «порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає»

Жодних змін ситуації з особами, яких утримують у Росії та в Україні, наразі немає, Кремль переговорів на цю тему не веде.

Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ситуація з утримуваними особами - цю тему порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає», - сказав він.

На запитання, чи проводить Кремль переговори стосовно звільнення українських моряків, яких тримають у РФ, та журналіста Кирила Вишинського - в Україні, Пєсков відповів: «Ні».

Він нагадав, що «були певні звернення російської сторони, нотне листування».

«Поки що більшого не відбувається», - заявив прессекретар Путіна.

Пєсков пояснив, що йдеться «загалом про ситуацію з утримуваними особами».

Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

Джерело: Інтерфакс-Україна