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    Пєсков заявив, що зрушень у справі звільнення українських моряків немає

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    <span>Полонені українські моряки&nbsp;</span> - Пєсков заявив, що зрушень у справі звільнення українських моряків немає
    Полонені українські моряки 

    За словами Пєскова, тему звільнення українських моряків «порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає»

    Жодних змін ситуації з особами, яких утримують у Росії та в Україні, наразі немає, Кремль переговорів на цю тему не веде.

    Про це повідомив журналістам у середу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Ситуація з утримуваними особами - цю тему порушують на контактній групі, але поки що ми бачимо, що результатів немає», - сказав він.

    На запитання, чи проводить Кремль переговори стосовно звільнення українських моряків, яких тримають у РФ, та журналіста Кирила Вишинського - в Україні, Пєсков відповів: «Ні».

    Він нагадав, що «були певні звернення російської сторони, нотне листування».

    «Поки що більшого не відбувається», - заявив прессекретар Путіна.

    Пєсков пояснив, що йдеться «загалом про ситуацію з утримуваними особами».

    Нагадаємо, напередодні координатор команди українських моряків адвокат Микола Полозов повідомив, що обвинувачення в остаточній редакції висунуто слідством СУ ФСБ Росії всім 24 військовополоненим українським морякам.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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