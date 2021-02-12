Плани на тиждень: відомо над чим працюватимуть нардепи з понеділка
Третя спроба призначення Вітренка на посаду міністра енергетики запланована під кінець робочої неділі
В парламенті повідомили, над якими законопроєкт планують працювати на пленарних засіданнях наступного тижня – з 16 по 19 лютого.
Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram в п'ятницю, 12 лютого.
За його словами, орієнтовний порядок виглядає так:
Вівторок: закон про зупинку машин поліцією #2695; Податок на Гугл #4184; Податкові та митні пільги для «інвестнянь» #3761-3762;
Середа: Закон про туризм #4162; Рішення колізії – хто ж призначає голову комісії з грального бізнесу #4351; Закон про платіжні системи #4364;
Четвер: Закон про зброю #4335; Закон про дешеве розмитнення машин #4643-д;
П'ятниця: Закон про енергоефективність #4507;
Крім того, за словами Железняка, у п'ятницю нардепи втретє спробують призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.
До слова, нардеп вперше отримав підозру за «кнопкодавство». Це перший в практиці прокуратури випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про народного депутата Владислава Поляка.