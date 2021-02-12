  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Плани на тиждень: відомо над чим працюватимуть нардепи з понеділка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Не так нудно, як минулого разу, але теж нічого яскравого&raquo;,&nbsp;&ndash; прокоментував Желєзняк список робочих справ на наступний тиждень&nbsp;&nbsp; - Плани на тиждень: відомо над чим працюватимуть нардепи з понеділка
    «Не так нудно, як минулого разу, але теж нічого яскравого», – прокоментував Желєзняк список робочих справ на наступний тиждень  
    Фото з відкритих джерел

    Третя спроба призначення Вітренка на посаду міністра енергетики запланована під кінець робочої неділі

    В парламенті повідомили, над якими законопроєкт планують працювати на пленарних засіданнях наступного тижня – з 16 по 19 лютого.

    Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк в Telegram в п'ятницю, 12 лютого.

    За його словами, орієнтовний порядок виглядає так:

    Вівторок: закон про зупинку машин поліцією #2695; Податок на Гугл #4184; Податкові та митні пільги для «інвестнянь» #3761-3762;

    Середа: Закон про туризм #4162; Рішення колізії – хто ж призначає голову комісії з грального бізнесу #4351; Закон про платіжні системи #4364;

    Четвер: Закон про зброю #4335; Закон про дешеве розмитнення машин #4643-д;

    П'ятниця: Закон про енергоефективність #4507;

    Крім того, за словами Железняка, у п'ятницю нардепи втретє спробують призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

    До слова, нардеп вперше отримав підозру за «кнопкодавство». Це перший в практиці прокуратури випадок притягнення до відповідальності за ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про народного депутата Владислава Поляка.

    Читайте також: У Раді нардепи влаштували штовханину через журналістів Медведчука


    Теги: Верховна Рада депутат туризм закон партія Голос парламент пільги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies