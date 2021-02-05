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    У Раді нардепи влаштували штовханину через журналістів Медведчука (відео)

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    Виступ Лозинського частина депутатів зустріла оплесками - У Раді нардепи влаштували штовханину через журналістів Медведчука (відео)
    Виступ Лозинського частина депутатів зустріла оплесками
    Скріншот фото: Виступ Лозинського у Раді

    Виступ Лозинського не сподобався депутатам ОПЗЖ

    Нардеп від «Голосу» Роман Лозинський запропонував вигнали з Верховної Ради журналістів каналів Медведчука. Його виступ за парламентською трибуною спровокував штовханину нардепів із проукраїнськими поглядами та представниками проросійської ОПЗЖ.

    «Ви чули позавчора сморід у цьому залі? Це «підгорало» в проросійських народних депутатів, колишніх регіоналів, яких уже давним давно не повинно було бути в цьому залі. Пригорало, бо РНБО прикрила помийки, які займалися пропагандою – ZIK, Newsone і «112 Україна». «Підгорало» так, бо вата 30 років тужить за «тюрмою народів», за «страной агромной»… Вони не пройдуть. Рашизм не пройде», – заявив із трибуни Лозинський.

    Також Лозинський заявив, що рашизм не повинен проходити й на третій поверх українського парламенту – у ложе для преси.

    Виступ Лозинського частина депутатів зустріла оплесками. Водночас представники проросійської фракції ОПЗЖ підійшли до трибуни Ради. Туди також рушили й інші нардепи.

    Скандальний нардеп Ілля Кива намагався наблизитися до Лозинського, проте йому заблокували шлях інші парламентарі. Один нардеп нібито навіть штовхнув представника ОПЗЖ Олега Волошина.

    Потім сталася невелика штовханина, віце-спікер Ради Руслан Стефанчук закликав нардепів вгамуватися. Після невеликої словесної перепалки депутати розійшлися по своїх місцях.

    Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

    Також на 5 років запровадили санкції проти каналів NewsOne, ZIK і «112 Україна», які пов’язують з кумом президента РФ, нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

    Теги: ЗМІ Верховна Рада журналіст
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