«Плівки Бігуса»: адвокати Порошенка подали до суду на президента Зеленського

Адвокати Петра Порошенка вимагають оприлюднити всі оригінали «плівок Бігуса»

Адвокати п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка подали позов до президента Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі так звані записи Бігуса у первісному вигляді. Про це повідомив адвокат Ігор Головань.

«Бігус має опублікувати всі «плівки»! Феєричне інтерв’ю Зеленського каналу 1+1 яскраво підтвердило очевидне припущення про причетність президентського офісу до відео Bihus.info з так званими «плівками Медведчука». Не залишило інтерв’ю сумнівів і стосовно того, що керована з президентського офісу і виконана Bihus.info акція спрямована не проти Медведчука та його співрозмовників, а виключно проти основного політичного опонента Зеленського – Петра Порошенка», – пише Головань у Facebook.

«А щодо Медведчука клоунада Бігуса і його команди більше схожа на операцію прикриття. «Розслідувачами» зроблено все для компрометації «прослушок» і створення умов визнання записів недопустимими доказами», – зазначає Головань.

Він наголошує, що Бігус не виконав своєї обіцянки опублікувати всі розмови, які в нього є.

«Замість публікації записів у тому вигляді, які Бігус і команда отримали від свого джерела (зрозуміло, що від Офісу президента, але це – гіпотеза), Bihus.info підсунуло суспільству три чергових «відосики» з монтованим-перемонтованим аудіо. І з хронометражем намагаються нас надурити. Спочатку Бігус бовкнув, що має шість годин записів. Потім «виправився», мовляв, не 6, а 36. Насправді хронометраж трьох роликів з усіма, за твердженням Бігуса, записами складає 35 годин 9 хвилин 14 секунд», – констатує адвокат.

«Але навіть 36 годин ніяк не відповідають зітханням Бігуса типу: «Вся редакція вже який тиждень сидить і прослуховує записи». Або: «Вся наша редакція тижнями прослуховувала записи». Які тижні на 36 годин? Щоб прослухати 36 годин за один тиждень, навіть за п’ять робочих днів, треба слухати 7 годин 12 хвилин щодня. Якщо слухатимуть двоє – по 3 години 36 хвилин кожному. Втрьох – вже по 2 години 24 хвилини. А вже вся редакція досвідчених розслідувачів мала б ті жалюгідні 36 годин опрацювати за пару днів», – зауважує Головань.

«Упевнений, Бігус знову бреше. Чому? Цілком можливо, боїться замовників. Адже записи велися і в 2019 році. І там цілком вірогідно є голоси діячів чинної влади. Отже, «прослушок» значно більше 36 годин. І всі записи становлять значний суспільний інтерес, а тому мають бути оприлюднені», – наголошує адвокат п’ятого президента.

«Тому ми подали до суду від імені Петра Порошенка позов до президента Зеленського і Громадської організації «Том 14» з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства «прослушок» і зобов’язати оприлюднити всі записи у первісному вигляді», – резюмує Головань.