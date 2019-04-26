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    Площа пожежі на заводі в Росії збільшилася в п’ять разів

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    <p>Палаюча&nbsp; будівля стоїть відокремлено, тому іншим цехам вогонь не загрожує, повідомило джерело</p> - Площа пожежі на заводі в Росії збільшилася в п’ять разів

    Палаюча  будівля стоїть відокремлено, тому іншим цехам вогонь не загрожує, повідомило джерело

    Фото: ТАСС

    Пожежа сталася в цеху готової продукції красноярського заводу холодильників «Бірюса», розташованого на території оборонного заводу «Красмаш»

    Площа пожежі на складі холодильників на території заводу «Красмаш» в Красноярську збільшилася до 24 тисячі квадратних метрів.

    Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

    «Горить по всій площі, на 24 тис. квадратних метрів. Загрози переходу вогню на інші об’єкти немає», - заявили у відомстві.

    В прес-службі уряду регіону повідомили, що пожежа сталася в цеху готової продукції красноярського заводу холодильників «Бірюса», розташованого на території оборонного заводу «Красмаш».

    Інформоване джерело уточнило, що палаюча  будівля стоїть відокремлено, тому іншим цехам вогонь не загрожує.

    Раніше повідомлялося, що у Росії на території Красноярського машинобудівного заводу 26 квітня сталася масштабна пожежа.

    Як відомо, «Красмаш» - один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети «Синева». Передбачається, що на «Красмаші» буде розгорнуто виробництво нової російської важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».

    Джерело: Интерфакс

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