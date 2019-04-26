Площа пожежі на заводі в Росії збільшилася в п’ять разів



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Палаюча будівля стоїть відокремлено, тому іншим цехам вогонь не загрожує, повідомило джерело Фото: ТАСС

Пожежа сталася в цеху готової продукції красноярського заводу холодильників «Бірюса», розташованого на території оборонного заводу «Красмаш»

Площа пожежі на складі холодильників на території заводу «Красмаш» в Красноярську збільшилася до 24 тисячі квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.

«Горить по всій площі, на 24 тис. квадратних метрів. Загрози переходу вогню на інші об’єкти немає», - заявили у відомстві.

В прес-службі уряду регіону повідомили, що пожежа сталася в цеху готової продукції красноярського заводу холодильників «Бірюса», розташованого на території оборонного заводу «Красмаш».

Інформоване джерело уточнило, що палаюча будівля стоїть відокремлено, тому іншим цехам вогонь не загрожує.

Раніше повідомлялося, що у Росії на території Красноярського машинобудівного заводу 26 квітня сталася масштабна пожежа.

Як відомо, «Красмаш» - один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети «Синева». Передбачається, що на «Красмаші» буде розгорнуто виробництво нової російської важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».

Джерело: Интерфакс