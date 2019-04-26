В Росії поблизу заводу, який виробляє балістичні ракети, загорівся склад (відео)



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Пожежа сталася на складі заводу «Бірюса», який розташовується на території «Красмашу»

Вогнем охоплено територію площею 5 тисяч квадратних метрів

В Росії на території Красноярського машинобудівного заводу 26 квітня сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС по регіону.

За словами джерела в екстрених службах Красноярська, епіцентр пожежі знаходиться в цеху холодильних установок. Частина покрівлі будівлі вже обрушилася. Вогнем охоплено територію площею 5 тисяч квадратних метрів.

В Красноярске горит завод «Красмаш» — одно из крупнейших в стране оборонное предприятие, производитель ракет «Булава», «Синева» и «Калибр». pic.twitter.com/LtypDZ0hys — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 26 апреля 2019 г.

В прес-службі «Роскосмосу» уточнили, що пожежа сталася на складі заводу «Бірюса», який розташовується на території «Красмашу».

В Красноярске загорелся завод Красмаш - производитель ракет "Булава", "Синева" и "Калибр". Горит компрессорный цех. pic.twitter.com/B5JprZXTYp — Чипполино (@Beria911) 26 апреля 2019 г.

Як відомо, «Красмаш» - один з провідних російських виробників зброї і боєприпасів. Завод виробляє міжконтинентальні балістичні ракети «Синева». Передбачається, що на «Красмаші» буде розгорнуто виробництво нової російської важкої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат».

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Джерело: Интерфакс