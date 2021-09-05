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    Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)

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    Внаслідок вибуху на цукровому заводі постраждали&nbsp;п'ятеро осіб - Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)
    Внаслідок вибуху на цукровому заводі постраждали п'ятеро осіб
    Фото:МВС/Фейсбук

    Внаслідок вибуху в селищі Гребінки Київської області постраждали п'ятеро осіб

    Увечері 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини події. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України у фейсбук.

    Зазначається, що паровий вибух на цукровому заводі стався близько 16:00. В результаті постраждали п'ятеро людей. Двох з них доставили в столичну клініку. Решту – до Білоцерківської міської лікарні №2. Про стан постраждалих не повідомляється.

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    Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)
    Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)
    Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)
    Фото: МВС/Фейсбук

    На місці події працює оперативно-слідча група Білоцерківського районного управління поліції.

    «За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів», – уточнили в МВС.

    До слова, напередодні на Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро.

    Раніше у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.

    Теги: вибух МВС поліція
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    Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)