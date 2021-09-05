Поблизу Києва стався вибух на цукровому заводі: є постраждалі (фото)

Внаслідок вибуху в селищі Гребінки Київської області постраждали п'ятеро осіб

Увечері 5 вересня в селищі Гребінки Київської області стався вибух на цукровому заводі. Постраждали п'ятеро людей, їх госпіталізували. Поліція з'ясовує обставини події. Про це повідомляє департамент комунікації МВС України у фейсбук.

Зазначається, що паровий вибух на цукровому заводі стався близько 16:00. В результаті постраждали п'ятеро людей. Двох з них доставили в столичну клініку. Решту – до Білоцерківської міської лікарні №2. Про стан постраждалих не повідомляється.

На місці події працює оперативно-слідча група Білоцерківського районного управління поліції.

«За попередньою інформацією, причиною аварії стала несправність одного з котлів», – уточнили в МВС.

До слова, напередодні на Київщині чоловіку за борги підкинули вибухівку в відро.

Раніше у Києві затримали чоловіка, який ходив вулицями міста з гранатою у сумці.