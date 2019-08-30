Поблизу Водяного під час обстрілу бойовиків загинув морпіх з Миколаївщини



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Загиблий морпіх Сергій Савінов родом із Миколаївщини, з села Мар’ївка Фото: пресслужба Баштанської РДА

Сергій Савінов був єдиним сином в родині

Внаслідок обстрілів бойовиками Водяного 30 серпня загинув молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Савінов.

Про це у Facebook повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

«Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників отримав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Сергій Савінов», - заявили в бригаді.

Командування та морські піхотинці висловили співчуття рідним загиблого бійця.

«Росія вкотре забрала життя єдиного сина у матері», - додали побратими морпіха.

Як повідомляє пресслужба Баштанської РДА, загиблий морпіх родом із Миколаївщини, з села Мар’ївка.

Раніше в Міноборони заявили, що від початку поточної доби, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили зазнали втрати - внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.