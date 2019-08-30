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    Поблизу Водяного під час обстрілу бойовиків загинув морпіх з Миколаївщини

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    Загиблий морпіх Сергій Савінов родом із Миколаївщини, з села Мар&rsquo;ївка - Поблизу Водяного під час обстрілу бойовиків загинув морпіх з Миколаївщини
    Загиблий морпіх Сергій Савінов родом із Миколаївщини, з села Мар’ївка
    Фото: пресслужба Баштанської РДА

    Сергій Савінов був єдиним сином в родині

    Внаслідок обстрілів бойовиками Водяного 30 серпня загинув молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Савінов.

    Про це у Facebook повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

    «Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників отримав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Сергій Савінов», - заявили в бригаді.

    Командування та морські піхотинці висловили співчуття рідним загиблого бійця.

    «Росія вкотре забрала життя єдиного сина у матері», - додали побратими морпіха.

    Як повідомляє пресслужба Баштанської РДА, загиблий морпіх родом із Миколаївщини, з села Мар’ївка.

    Раніше в Міноборони заявили, що від початку поточної доби, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили зазнали втрати - внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. 

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