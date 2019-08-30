Поблизу Водяного під час обстрілу бойовиків загинув морпіх з Миколаївщини
Сергій Савінов був єдиним сином в родині
Внаслідок обстрілів бойовиками Водяного 30 серпня загинув молодший сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Савінов.
Про це у Facebook повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.
«Сьогодні, близько 09.00, поблизу населеного пункту Водяне від ворожого обстрілу в бік позицій наших захисників отримав несумісне з життям поранення наш побратим - молодший сержант Сергій Савінов», - заявили в бригаді.
Командування та морські піхотинці висловили співчуття рідним загиблого бійця.
«Росія вкотре забрала життя єдиного сина у матері», - додали побратими морпіха.
Як повідомляє пресслужба Баштанської РДА, загиблий морпіх родом із Миколаївщини, з села Мар’ївка.
Раніше в Міноборони заявили, що від початку поточної доби, станом на 12:00, на Донбасі було зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили зазнали втрати - внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець.