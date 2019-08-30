Бойовики здійснили чотири обстріли, загинув український військовий: мапа боїв



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Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного

Від початку поточної доби, станом на 12:00 нашими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили зазнали втрати - внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі застосувавши стрілецьку зброю.

Далі, близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню.

Після 09:35 наші воїни зафіксували розриви чотирьох ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

Нагадаємо, 29 серпня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню, минулося без втрат.