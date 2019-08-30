  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики здійснили чотири обстріли, загинув український військовий: мапа боїв

    • Розсилка
    Бойовики здійснили чотири обстріли, загинув український військовий: мапа боїв

    Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного

    Від початку поточної доби, станом на 12:00 нашими захисниками зафіксовано чотири прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Об’єднані сили зазнали втрати - внаслідок прицільних ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу.

    Усі сьогоднішні збройні провокації ворог здійснив з напрямку окупованої Ужівки в бік позицій оборонців Водяного.

    Натиснути на зображення для збільшення

    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Спочатку окупанти порушили режим тиші після 01:00 ночі застосувавши стрілецьку зброю.

    Далі, близько 09:00 зафіксовано веденню ворожого снайперського вогню.

    Після 09:35 наші воїни зафіксували розриви чотирьох ворожих мін калібру 82 мм, а о 10:40 російсько-окупаційні війська ввели в дію міномет вже 120-го калібру, випустивши чотири боєприпаси.

    Нагадаємо, 29 серпня збройні формування РФ та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню, минулося без втрат.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна боєприпаси Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ