Маски, штрафи, обмеження на польоти. Ізраїль запровадив нові карантинні правила

Нові обмеження пов’язані із посиленням епідемії коронавірусу в країні

У неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набуває чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні, повідомляє видання «Вісті».

Зокрема, буде розширено дію зеленого стандарту. Це той самий пропуск для відвідування масових заходів, місць дозвілля, який видають тим, хто отримав дві дози вакцини або видужав від Covid-19. Також введуть карантин для щеплених дорослих, які доглядають за хворими дітьми, розширять список країн, після повернення з яких навіть щеплені або люди, які перехворіли, змушені будуть дотримуватися самоізоляції.

У повідомленні міністерства глави уряду, опублікованому після засідання кабінету коронавірусу, зазначається, що «було ухвалене рішення про введення нових обмежень паралельно із закликом до суспільства: епідемія вірусу «Дельта» дуже заразна і швидко поширюється в усьому світі. Утримайтеся від скупчень людей і пройдіть вакцинацію – негайно. Інакше не уникнути введення більш жорстких обмежень, включаючи локдаун «.

У чому полягають нові обмеження?

Розширення обмежень зеленого стандарту на всі закриті приміщення.

Обов'язок носіння масок і на відкритій місцевості – при скупченнях людей понад 100 осіб.

Скорочення роботи в урядових установах на 50%.

Рекомендація приватному сектору перейти на роботу з дому

Обов'язковий карантин для щеплених дорослих, які доглядають за дитиною до 12 років, що заразилася.

Посилення контролю над порушниками карантину і маскового режиму.

Повна заборона на виліт в червоні країни і обов'язок карантину для тих, хто повертається з помаранчевих країн.

Нові обмеження вступають в силу з неділі, 8 серпня. Через критику громадськості міністерство охорони здоров'я вирішило відкласти початок обов'язкового карантину з 18 нових країн до середи, 11 серпня. Крім того, із 20 серпня буде скасовано звільнення від обмежень зеленого стандарту і для дітей від 12-ти років.

Нові обмеження введені на строк, що не перевищує 28 днів. Іншими словами, термін їх завершиться до 4 вересня, якщо уряд не вирішить подовжити заборону у зв'язку з надзвичайною ситуацією.

За контроль над дотриманням обмежень відповідальність несе поліція. Штрафи за порушення 1000 шекелів – для нещеплених або тих, хто не перехворів, якщо вони зайдуть у місце, обмежене дією зеленого стандарту. 10 000 шекелів – для закладу, який зобов'язаний діяти в умовах зеленого стандарту, але не перевіряє дозволу на вході, 3000 шекелів – для місця, яке повинно діяти за зеленим стандартом, але не виставляє відповідне повідомлення на вході. 1000 шекелів – для бізнесу, який впускає на свою територію відвідувачів без масок.

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 у «вакцинованому» Ізраїлі різко погіршується.

До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.