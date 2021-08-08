В Україну прибув новий посол Ізраїлю (фото)

Кандидатуру Бродського погодили в листопаді минулого року

Новий посол Ізраїлю Міхаель Бродський прибув до України. Про це у Фейсбуці повідомляє посольство Ізраїлю в Україні.

«Сьогодні дипломати Посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського. Дипломати поділились справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю», – зазначається у повідомленні.

Кандидатуру Бродського погодили на посаду посла Ізраїлю в Україні у листопаді минулого року.

Бродський народився у 1972 році в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю, де отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії та національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році. У 2003-2008 роках працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 у «вакцинованому» Ізраїлі різко погіршується.

До слова, новообраний президент Ізраїлю зробив третє щеплення.

Національну кампанію з додаткової вакцинації літніх громадян оголосили у країні 29 липня. Втім, третю ін'єкцію вакцини почали робити лише людям, які щепились не раніше ніж пʼять місяців тому. Але за умови, що друга доза була також від Pfizer.

Наразі уряд країни сподівається, що вакцинація бустерними дозами допоможе уникнути подальших карантинних обмежень, які дорого обходяться країні.

Вакцинація в Ізраїлі препаратом від Pfizer почалася 20 грудня 2020 року. Від початку вакцинальної кампанії в Ізраїлі першу дозу щеплення отримали майже 6 мільйонів ізраїльтян.

Загалом населення в країні складає трохи більше ніж 9 мільйонів людей. Через штам «Дельта» в країні зросла кількість інфікувань коронавірусом.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв'язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні. З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.