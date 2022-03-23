«Почему у него ещё физиономия не изуродована». Росгенерал, який знищує Маріуполь, не шкодує своїх − розвідка

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Високий начальник радить підлеглим, як розправитися з неугодним військовим

Генерал-полковник, начальник Національного центру управління обороною Російської Федерації Міхаіл Мізінцев відзначився жорстокістю не лише до мешканців Маріуполя, а й до власних солдатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки міноборони, яке перехопило розмову Мізінцева.

Російський генерал влаштував публічного прочухана підлеглим через одного солдата. Його він обзиває «ублюдком», «подонком», «мразью», «гадёнышем».

Крім цього, Мізінцев висловлює незадоволення і питає: «Почему у него ещё физиономия не изуродована, почему у него ухо не отрезано, почему не хромает этот ублюдок до сир пор?».

І тут же радить підлеглим, як розправитися з неугодним військовим. Мовляв, вночі на нього повинні напасти «невідомі» і пляшкою з-під пиву б’ють по обличчю.

Як відомо, Мізімцев керує облогою українського Маріуполя. Раніше керував операцією в Сирії.

Нагадаємо, що в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.