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    «Погибших уже достаточно». Російський солдат радіє, що його відправляють до тилу

    Знищена російська техніка у Харкові 28 лютого 2022 року - «Погибших уже достаточно». Російський солдат радіє, що його відправляють до тилу
    Знищена російська техніка у Харкові 28 лютого 2022 року
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Окупанти вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку до тилу. Про це свідчать розмова рашиста з дружиною, перехоплена СБУ.

    «Мы уходим в тыл, потому что погибших уже достаточно», – розповів окупант.

    При цьому його дружина згадує, що її чоловік запевняв, що ніхто не помирає. На що він відповів, «що це було давно».

    Жінка не може зрозуміти його спроби віджартуватися, а коли чує, що «сегодня уже Friday» (п’ятниця), то перепитує: «Што ето у вас празник такой сегодня?».

    Як повідомляв «Главком», раніше СБУ перехопила розмови російських загарбників під Миколаєвом. Вони скаржаться, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: «…здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались».

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Погибших уже достаточно». Російський солдат радіє, що його відправляють до тилу