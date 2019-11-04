Погода на понеділок: в Україну повертається тепло, місцями до +21



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Найтепліше сьогодні буде у південних областях

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 15-17°

У понеділок, 4 листопада, в Україні очікується помірна хмарність з проясненнями, на заході дощитиме, але вдень буде тепло - до +18°, а місцями повітря прогріється до +21°.

Про це йдеться у прогнозі Укркргідрометцентру.

«4 листопада хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, крім південних областей, місцями невеликий дощ, вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ, на решті території без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на Закарпатті та Одещині до 12° тепла, у східних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 13-18° тепла, в південних областях до 21°, на крайньому сході країни 7-12° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.