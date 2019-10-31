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    Синоптики оприлюднили прогноз погоди на листопад

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    Синоптики оприлюднили прогноз погоди на листопад

    Середня температура буде дещо вищою порівняно із середньостатистичними показниками - 0...+7 градусів

    Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди в Україні на листопад, повідомляється в пресслужбі 31 жовтня.

    Згідно з інформацією, погода на останньому місяці осені буде прохолодною, середня температура повітря очікується на рівні 0...+8 градусів за Цельсієм.

    У листопаді середня температура буде трохи вищою за середньостатистичні показники - 0...+7 градусів.

    У гірських районах прогнозується +6...+7 градусів.

    Місячна кількість опадів очікується 37-65 мм, у гірських районах 66-110 мм.

    «У середньому в першій декаді відбувається перехід середньої добової температури через +5 в сторону зниження, у другій і третій декадах (окрім півдня країни) можливий перехід через 0 і утворення снігового покриву», - заявляють синоптики.

    Також синоптики попередили, що завтра, 1 листопада, в Україні без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, місцями північних та центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    Температура вночі 1-6° морозу, на Лівобережжі місцями 7-10° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещині до 12°, у східних областях 0-3° тепла.

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