Тепло, але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на початок тижня



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В Україні очікується поривчастий сильний вітер

У понеділок, 4 листопада, в Україні потеплішає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Як вона розповіла, що на початку тижня температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів. У східних областях буде холодніше – 8-13 градусів тепла.

У західних областях пройдуть дощі, також невеликі опади імовірні на північній частині країни. Поривчастий вітер ще вируватиме на території країни.

У столиці тиждень почнеться також тепло: температура сягатиме від 15 до 17 градусів. Однак місцями можливий невеликий дощ. Буде поривчастий південний вітер.

Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, погода в Україні різко зміниться, оскільки в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.