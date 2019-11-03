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    Суспільство

    Тепло, але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на початок тижня

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    Тепло, але вітряно. Синоптик розповіла про погоду на початок тижня

    В Україні очікується поривчастий сильний вітер

    У понеділок, 4 листопада, в Україні потеплішає.

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Як вона розповіла, що на початку тижня температура повітря становитиме від 15 до 20 градусів. У східних областях буде холодніше – 8-13 градусів тепла.

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    У західних областях пройдуть дощі, також невеликі опади імовірні на північній частині країни. Поривчастий вітер ще вируватиме на території країни.

    У столиці тиждень почнеться також тепло: температура сягатиме від 15 до 17 градусів. Однак місцями можливий невеликий дощ. Буде поривчастий південний вітер.

    Нагадаємо, у неділю, 3 листопада, погода в Україні різко зміниться, оскільки в Україну прийшов потужний циклон атлантичного походження.

    прогноз погоди повітря вітер негода дощ
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