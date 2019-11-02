Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Україні
Фахівці радять триматися подалі від дерев і рекламних щитів
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні у суботу, 2 листопада.
Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень на Правобережжі, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Фахівці закликають громадян бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, сьогодні синоптики прогнозують в Україні вночі до 12° морозу, натомість вдень повітря прогріється до 11° тепла.
У Києві температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.
Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.