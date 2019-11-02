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    Суспільство

    Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Україні

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    Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Україні

    Фахівці радять триматися подалі від дерев і рекламних щитів

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні у суботу, 2 листопада.

    Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень на Правобережжі, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Фахівці закликають громадян бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося,  сьогодні синоптики прогнозують в Україні вночі до 12° морозу, натомість вдень повітря прогріється до 11° тепла.

    У Києві температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

    Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.


    прогноз погоди ДСНС Укргідрометцентр Україна вітер
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