Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов в Україні



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Фахівці радять триматися подалі від дерев і рекламних щитів

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладнення погодних умов в Україні у суботу, 2 листопада.

Так, за даними Укргідрометцентру, сьогодні вдень на Правобережжі, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Фахівці закликають громадян бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, сьогодні синоптики прогнозують в Україні вночі до 12° морозу, натомість вдень повітря прогріється до 11° тепла.

У Києві температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.



